Grandi novità per Tacita: riorganizzazione societaria, accordo con Banca Progetto e 2 milioni di euro.

Tacita è tornata da poche settimane dalla Dakar, ma pare che di fermarsi non abbia intenzione. Ha infatti comunicato di aver “concluso un’operazione di riorganizzazione societaria che ha portato sia alla ridefinizione della propria originaria compagine societaria sia all’ingresso nel capitale di nuovi investitori”. Il capitale di cui si parla ammonta a circa 2 milioni di euro. Tacita ha siglato un accordo di finanziamento con Banca Progetto e “le nuove risorse – spiega Luca Oddo, amministratore delegato della società – verranno utilizzate prevalentemente per ultimare la linea di produzione, per l’ottimizzazione dello stabilimento di Poirino, all’allargamento della rete vendita e alla gestione del reparto corse di Tacita ‘Formula Corsa’”.

La società ha già praticamente venduto l’intera produzione 2024. Ha già infatti più di 100 veicoli in pre-ordini. Il successo della moto italiana è anche dovuto ai risultati ottenuti alla Dakar 2024 con il racing team “Formula Corsa”.

Il futuro di tacita

Nel 2024 Tacita lancerà tre nuovi modelli: la T-Cruise e la T-Race per road e offroad oltre al pre-lancio dei modelli 2025, inclusa la nuova Discanto Corsa che ha corso la Dakar 2024. Per finalizzare progetti così ambizioni Tacita “prevede un’ulteriore apertura del capitale a favore di altri investitori istituzionali italiani ed esteri per un secondo round di investimento a supporto dell’espansione del range di prodotti offerti e dell’ingresso in altri settori automotive oltre a quelli nautico e agricolo”.

