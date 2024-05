SOS caro ricarica: quanto conviene Elli, la app di Volkswagen, ora disponibile (come per Tesla) anche a chi non è cliente del gruppo tedesco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

SOS caro ricarica: “Spendi 14,99 al mese più 0,50/kWh sulle Ewiva e Ionity, ad alta potenza”

“A proposito di tariffe di ricarica, ho scoperto che la app Elli di Volkswagen é ora aperta a qualsiasi utente anche non del gruppo VW-Audi ( ho una Renault). E che, per 14.99 euro al mese, permette di ricaricare sulla rete Ewiva e Ionity ( selected partners) a 50 cent / kWh . Ottima tariffa. Vi chiedo di pubblicizzare la cosa per gli utenti che non hanno la possibilita di ricaricare a casa .Ps. Se qualcuno di voi la usa, mi confermate che anche Ionity é a 50 cent con la tariffa Drive Highway? Non ho Ionity vicine per avere esperienza diretta, ma confermo per le Ewiva“. Giorgio Lazzarini

Enel e Volkswagen sono soci, ma con tariffe diverse

Risposta. Succedono cose strane in questi tempi di caro ricarica (ma questi prezzi ci sono solo in Italia). Prendiamo la segnalazione del lettore: Ewiva è una società creata da Enel e Volkswagen, con il 50% ciascuno. Ti aspetteresti che su queste colonnine chi è cliente delle due aziende paghi cifre analoghe. E invece no, perché con l’app di Enel X a queste potenze paghi 0,99/kWh. Mentre invece con l’app di Volkswagen, Elli, stando alla segnalazione di Giorgio paghi un fisso di 14,99 al mese più 0,50/kWh. Facendo due conti a spanne, diciamo che per i primi 100 kWh prelevati (pari grosso modo a 5-600 km) paghi 0,65 al kWh, mentre quelli successivi ti costano 0,50. C’è una bella differenza, soprattutto per chi fa 3-4 mila km/mese (e con auto che ricaricano a queste potenze non sono pochi). Ci sono motivi validi alla base di queste diverse politiche tariffarie? Sicuramente. Ma occorrono spiegazioni che diano trasparenza alla formazione delle tariffe. Soprattutto da parte di una grande azienda pubblica come l’Enel.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico