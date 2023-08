Sorpasso sul diesel vicino: Europa sempre più EV

Sorpasso sul diesel vicino in Europa: a luglio le vendite di elettriche sono salite del 60,6%, al 13,6%. Diesel invece in calo del 9,1%, al 14,1% di quota.

819 mila elettriche vendite nei primi sette mesi 2023

Solo in Italia l’auto elettrica stenta ad affermarsi: in Europa le vendite corrono, come conferma il nuovo report dell’Associazione dei costruttori, l’ACEA. In luglio le vendite in Europa hanno raggiunto le 115.971 unità, salendo al 13,6% del mercato. La maggior parte dei mercati dell’UE è cresciuta con incrementi percentuali a doppia e tripla cifra, compresi i due maggiori, Germania (+68,9%) e Francia (+32,4%). In particolare, il Belgio ha registrato le vendite più elevate con un’impressionante crescita del 235,9%. Cumulativamente, segnala l’ACEa, “le vendite di auto elettriche a batteria hanno registrato un significativo aumento del 54,7% da gennaio a luglio. Con 819.725 unità immatricolate”. In crescita, ma più contenuta anche le vendite delle altre auto con la spina, le ibride plug-in, aumentate del 14,5% a 67.060 unità nel mese. La quota di mercato è rimasta comunque stabile al 7,9% a luglio, ben al di sotto delle elettriche.

Sorpasso sul diesel vicino: EV 13,6%, gasolio 14,1%

Il trend delle vendite indica chiaramente che è vicino il sorpasso delle elettriche sul diesel, già concretizzato su molti mercati, ma non ancora in Europa. La vendita di auto a gasolio continua a diminuire (-9,1% a luglio) e rappresenta ora una quota di mercato del 14,1%. Il calo rispetto al luglio dello scorso anno è del 17,9%, attenuato dal fatto che in alcuni mercati (tra cui l’Italia e ora la Germania) il diesel resta una motorizzazione popolare. Tengono invece le vendite di auto a benzina, cresciute del 5%, raggiungendo le 304.903 unità. La quota di mercato è però scesa anche qui dal 39,3% al 35,8% rispetto allo scorso luglio. Questa crescita è stata trainata principalmente da una solida performance nei principali mercati, Francia (+16,4%) e Germania (+12,5%). Nei primi sette mesi di quest’anno sono state vendute oltre 2,3 milioni di auto a benzina, con un sostanziale aumento del 14,3% rispetto al 2022.