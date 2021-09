Sorpasso in Europa: vendute più auto con la spina che diesel

Sorpasso in Europa: si vendono più auto con la spina, tra elettriche pure e ibride plug-in, che diesel. La storica svolta in agosto, annuncia Jato Dynamics.

Sorpasso in Europa: auto a gasolio k.o. Ed è solo l’inizio

Agosto è stato un mese molto fiacco per le vendite di auto, penalizzate dai ritardi nelle consegne per la carenza di forniture di chip ai costruttori. Nei 26 mercato europei censiti da Jato si sono vendute in tutto 713.714 auto, con un calo del 18%. Il punto più basso dal 2014 a oggi. “Ormai i tempi di consegna di qualunque auto assomigliano a quelli di una Ferrari“, sospira Felipe Munoz, Global Analyst di Jato. L’unico settore in controtendenza è quello delle auto con la spina, arrivate al 21% di quota di mercato, seconda migliore performance di sempre. L’aumento è stato del 61%, con 151.737 unità vendute, facendo salire a 1,32 milioni le vendite complessive di elettriche e plug-in hybrid nei primi 8 mesi del 2021. Di auto a gasolio se ne sono vendute 10.100 in meno, una forbice destinata ad allargarsi ulteriormente nei prossimi mesi, a scorrere le prenotazioni in mano ai costruttori.

Le più vendute tra ibride plug-in ed elettriche pure

La classifica delle elettriche più vendute conferma che l’offensiva Volkswagen comincia a dare i suoi frutti. ID.3 e ID.4 occupano la prima e la terza posizione e l’unica concorrente in grado di insidiarle è la Tesla Model 3, seconda per un soffio (70 unità vendute in meno della ID.3). La Renault Zoe, a lungo leader delle vendite in Europa, è ormai relegata in quarta posizione, mentre sorprende il quinto posto della Ford Mustang Mach-e. Nella top ten fa capolino per la prima volta la Tesla Model Y, di cui sono iniziate da poco le consegne in Europa (sarà molto più significativo il dato di settembre). Deludente, invece, il risultato della Fiat 500, che slitta in decima posizione con sole 3.152 auto vendute: il sostegno di Stellantis non sembra molto efficace. Più frastagliato il panorama di vendite delle ibride plug-in: la più venduta è ancora la Ford Kuga, che non va oltre le 3.500 immatricolazioni.