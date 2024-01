Solo elettriche usate per Antonio, un lettore di Savignano (Modena) alla sua terza EV di seconda mano, una Volkswagen e-Up di cui è soddisfattissimo. Lo ritroviamo dopo oltre due anni e mezzo con il racconto di nuove esperienze.

di Antonio Bassi

“Carissimo VaiElettrico, ti ricordi di me? Ti scrissi nel maggio del 2021 parlandoti della mia Citroen C-Zero acquistata usata, con cui facevo 70 km al giorno. Da allora, nel 2022 ho cambiato la C-Zero con una e-Up (primo modello con 130 km di autoniomia) e poi nel 2023 ho cambiato con una e-Up (secondo modello… che con il piede buono, d’estate, arriva anche a 300 km), tutte comprate usate“.

Solo elettriche usate: la C-Zero e due VW e-Up in successione

“Quindi il mio 2023 si e’ diviso nei primi sei mesi con la prima ed il secondo semestre con la seconda. La maggiore autonomia è veramente un sollievo!

L’importante è pero avere la ricarica DC, anche sulle auto piccole: ti permette di raggiungere praticamente ogni destinazione! Carico da sempre a casa con il carichino in dotazione attaccatto alla shuko, ma ho fatto mettere una linea dedicata e carico sempre al 100% … Perché comunque la maggior parte dei giorni uso la macchina dalla mattina. Così facendo, con l’uso intenso familiare che ne facciamo (il primo che ha bisogno o quello che deve fare il giro più lungo prende l’elettrica, gli altri la ibrida) ormai facciamo una media di 40mila km all’anno solo in elettrico!

Caricando prevalentemente a casa, provate a fare i conti di quanto si risparmia: parliamo di migliaia di euro! Per non parlare che di 3 auto, in più di 100mila km, ho speso poco più di 200 euro in tagliandi in officine autorizzate“.

“Viva le citycar, stiamo riempendo le strade di bestioni inutili”

“Fino ad ora l’unico problema riscontrato sul cambio (problema ampiamente conosciuto) si è risolto con un intervento in garanzia. Siamo contenti più che mai, non torniamo indietro! Come citycar è perfetta e trovo non ci sia di meglio sul marcato. Anzi, non ci fosse… perché non la producono piu! GRAVE ERRORE!

Ma forse dal punto di vista dei produttori aveva ragione Marchionne: “Big cars, Big profits” … e così ci stiamo riempiendo le strade sempre di piu’ di bestioni inutili!! Abbiamo fatto anche vari viaggi in Trentino da 240 km ed ho provato che si possono fare in una unica soluzione anche in autostrada a patto di andare sempre ai 90!!

Poi alla fine ci si mette lo stesso tempo che ai 120, ma fermandosi a ricaricare, quindi, questione di gusti…e di vescica!!! Auguro a tutta la redazione e a tutti i lettori un Buon 2023 sempre più elettrizzante!„.

