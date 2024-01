Anno: luglio 2021 Km:65.000

Città: Milano

Prezzo: 32.000 euro

Propone la sua Skoda Enyaq 82 kW una lettrice milanese che ci scrive: «Devo vendere la mia Skoda Enyaq 82 kW con 65000 km, perché ho dovuto comperare una macchina più piccola… sempre elettrica»

La macchina è stata sempre in box, ricariche lente prevalentemente, e veloci solo nei lunghi viaggi in autostrada.

La macchina, spiega il lettore, è stata acquistata per usarla in tre più carrozzina per trasporto disabili. «Da quando non abbiamo più il disabile in famiglia si è dimostrata sempre valida ma sovradimensionata per l’ utilizzo attuale».

Tagliandi effettuati sempre in Skoda. Prossimo tagliando consigliato in luglio (solitamente speso circa 200 euro)

La macchina è sempre andata bene tranne appena acquista, quando ha avuto problemi per aggiornamenti nei primi mesi di vita. Data di immatricolazione 4 luglio 2021.

Optional rosso metallizzato, ricarica rapida a 120 kW, tetto apribile, pacchetto family con presa di corrente 220 volt posteriore in auto, garanzia Skoda 2+2 anni. Autonomia 450 km in città/statale e 350km in autostrada. La richiesta è di 32.000 euro «poco trattabili».

Chi fosse interessato all’acquisto ci scriva a info@vaialettrico.it: lo metteremo in contatto con il venditore.

