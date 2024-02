Mese e anno : giugno 2021

: giugno 2021 Km : 50.000

: 50.000 Check batteria : 99%

: 99% Città: Vicenza

Vicenza Prezzo : 30.500 euro

: Contatti: dariod75dg@gmail.com Skoda Enyaq 60 del 2021 con 50 mila km

Ecco come Dario descrive la sua auto: ” La mia Skoda Enyaq 60 e’ stata acquistata il 21/06/21. Fino ad oggi è andata benissimo, mi sono trovato molto bene soprattutto per lo spazio, l’ accelerazione e la linea, che a me piace tantissimo. Trovo che sia un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’ho acquistata per provare il mondo dell’ elettrico ed ora la voglio sostituire con la Enyaq Coupé RS 80, che avrei già trovato.

Appena la vendo, compro subito l’ altra, ormai sono entrato in questo mondo e faccio fatica a tornare indietro. Ho la fattura del tagliando dove mi hanno fatto anche il controllo batteria e mi hanno detto che era al 99%. La vettura è coperta da garanzia Skoda ufficiale fino al 21/06/2025, per la batteria mi sembra sia 8 anni. L’auto percorre mediamente tutto l’ anno i 350 km, ha già l’ aggiornamento per la ricarica maggiorata. I Km sono 50.000.

Ha in più come accessori di serie le pellicole oscuranti posteriori omologate e garantite e il parabrezza schermato contro i raggi del sole. Doppie chiavi con batterie appena sostituite. Gomme 50% estive 50% invernali“.

