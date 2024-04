Si rischia la multa se ricarichi dal parcheggio a fianco? Andrea ci scrive da Lumezzane, dove la colonnina A2A ha un solo stallo con le righe gialle. Altri due lettori, da Bergamo e Bologna, segnalano invece i soliti problemi: colonnine occupate da auto in sosta o installate ma mai attivate. Vaielettrico risponde.

Si rischia la multa se piazzi l’auto nelle strisce bianche? Vorrei lasciar posto a…

“S crivo per capire se posso ricaricare a 7 kW sui parcheggi bianchi per lasciare la corrente in DC a chi è di passaggio. Fra circa un mese mi devo trasferire a Lumezzane (Brescia). Vicino casa c’è una stazione di ricarica di A2A con uscita DC/AC, peccato che c’è solo uno stallo dedicato alla ricarica e non due come avviene di solito. Per non usare sempre la corrente in DC e preservare la batteria, vorrei caricare in AC, ma lasciando la posizione a chi di passaggio per poter ricaricare più velocemente. Se parcheggiassi l’auto nello stallo a fianco bianco rischio una multa? Grazie mille, allego foto per capire meglio la situazione “. Andrea Baga

No, non si rischia la multa (e complimenti per la correttezza)

Risposta. Secondo noi è corretto parcheggiare per la ricarica in entrambe le posizioni. La colonnina è AC/DC e quindi spetta al cliente decidere quale delle due prese utilizzare. È lodevole, se il parcheggio a fianco è libero, lasciare lo spazio delimitato dalle strisce gialle a chi deve ricaricare in corrente continua. Ma chi usa la presa dell’alternata non è da considerare un automobilista elettrico di serie B. Quanto al parcheggio con la striscia bianca, dalla foto non vediamo alcuna limitazione di orario per la sosta. E quindi non ci sono controindicazioni a lasciare l’auto in ricarica. Certo, ci riesce difficile capire perché il Comune, avendone la possibilità, abbia deciso di non concedere due piazzole alla ricarica, ma una soltanto

Colonnine occupate o mai attivate, siamo alle solite

“Eccoci in via Borgo Santa Caterina a Bergamo, con colonnina Atlante (credo non ancora attiva). Ma a chi parcheggia le termiche non interessa e non sa se funzionano o meno. Invierò poi l’immagine alla polizia locale di Bergamo. Saluti, grande Vaielettrico!!“. Ermanno – “Sono un felice possessore di auto Bev. Nella mia cittadina (Casalecchio Di Reno – BO) da MESI ma tanti, almeno 3 o 4 sono state installate moltissime colonnine di diversi gestori A2A, Enel e Be Charge). INSTALLATE E LÌ FERME A PRENDERE LA POLVERE, in attesa di attivazione. Ho scritto alle aziende che le hanno installate e al Comune per sapere se è quando sarebbero state messe in esercizio. Nessuno lo sa. Sono moltissime, e sarebbero davvero una manna dal cielo, ma la loro attivazione resta un mistero. Possibile che nessuno sappia nulla? Voi sapete a chi ci si deve rivolgere?” Arturo Augelletta.

Risposta . Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo. Tra ricariche usate come parcheggio o mai attivate, la frustrazione di chi guida un’auto elettrica è tanta. Quanto all’attivazione delle colonnine, di solito la proceduta è in carico a E-Distribuzione, con tempi spesso difficili da prevedere.

