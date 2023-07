Second life batterie: progetto FPT-Reefila

Second life batterie: da FPT Industrial e Reefilla un progetto-pilota per i veicoli commerciali. In particolare per le eBS37 montato sull’IVECO eDaily e minibus.

Second life batterie: nuova vita nei power-tank mobili

L’obbiettivo è assicurare il riutilizzo delle batterie una volta completata la loro vita utile. Per garantire piena sostenibilità e compliance con i nuovi regolamenti europei. Sono prodotte da FPT Industrial nello stabilimento ePowertrain di Torino. Dove vengono realizzati anche gli assali elettrici per veicoli commerciali leggeri e pesanti, minibus e auto ad alte prestazioni. Alcune delle batterie eBS37, una volta non più idonee alla trazione elettrica, verranno riqualificate da Reefilla per recuperarne i moduli e oltre il 50% dei componenti interni. Questi ultimi vivranno nuova vita sui Fillee, power-bank mobili che Reefilla impiega per ricaricare i veicoli dei clienti. Grazie all’utilizzo di parti della batteria eBS37 ad alte prestazioni, Reefilla conta di incrementare notevolmente la capacità di ricarica dei propri Fillee.