Rischio incendi nell’auto elettrica? Per assicurarla…

Rischio incendi nelle auto elettriche? Due lettori, Luca e Stefano, ripropongono il problema, dal punto di vista dei costi assicurativi nel trasporto e della sicurezza. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Rischio incendi (1): “Per portare un pick-up dagli USA costi della polizza folli, possibile?”

“Mi sono rivolto ad una agenzia specializzata nell’import di auto dagli States in quanto sono interessato ad un pick up elettrico prodotto in California. Mi hanno fatto un preventivo spaventoso in relazione ai costi di trasporto. Essi sostengono che le compagnie di navigazione ordinarie rifiutano i mezzi elettrici per il pericolo di autocombustione, per cui sono necessari trasporti dedicati coperti da assicurazioni specifiche… E allora quando si va in ferie con l’auto elettrica e si prende un traghetto… a cosa ci si deve preparare? Grazie per l’attenzione“ Luca Bartolucci, Casalfiumanese (BO)

Rischio incendi (2): “E se si fa un incidente? O capita qualcosa mentre ricarico in garage?”

“La cosa che più mi preoccupa delle macchine elettriche è il rischio incendio, seppur limitato che esiste sia quando si fa un incidente. Ma soprattutto quando si carica la macchina. Per quanto siano rari i casi di incendio di auto in carica, se stessi caricando la mia auto in garage e magari scende mio figlio o mia moglie e li prende fuoco l’auto cosa faccio? Neanche la cifra piu alta al mondo potrebbe risarcirmi. Quindi finche non c’è lo 0% di possibilità di esplosione/incendio di batterie in carica o anche se sono ferme io non voglio correre il rischio che di far male a qualcuno. Che sia un mio familiare o no. Risolveranno secondo voi questo problema?“. Stefano Gurini

Nei test che simulano incidenti EV tra le più sicure. E i carrozzieri…

Risposta. Per quel che riguarda gli incidenti, abbiamo i test di valutazione ufficiali di Euro NCAP a dirci che le auto elettriche sono tra le più sicure in caso di urto. Lo si può verificare dai punteggi conseguiti nei vari tipi di crash: in nessun genere di impatto (frontale, laterale ecc) si sono mai verificati principi di incendio. La stessa Federcarrozzieri ha pubblicato un decalogo sulle fake news che girano attorno all’elettrico. Al primo punto si segnala che queste vetture presentano il medesimo rischio di incendio delle auto termiche. E che la presenza di una batteria al litio non alimenta affatto la possibilità di fenomeni incendiari. Le elettriche, al pari degli altri veicoli, prima della messa in commercio devono superare controlli specifici, alcuni relativi ai requisiti antincendio. Le motorizzazioni più a rischio incendio, secondo Federcarrozzieri, sono le ibride, che presentano molti più elementi meccanici ed elettronici. Quel che cambia sono tempi e modalità necessarie per spegnere le fiamme scaturite da batterie al litio, come abbiamo visto in vari articoli.

Da Cina e Corea ogni mese migliaia di EV in arrivo via mare

Discorso diverso riguarda i fenomeni di autocombustione, che sarebbero all’origine della tariffa anomala chiesta a Luca per assicurare il trasferimento del pick-up. Al momento non abbiamo notizie di vere criticità al riguardo. Al di là di segnalazioni di casi che non sono (in rapporto al circolante) superiori ai casi analoghi con auto termiche. Dalla Cina e dalla Corea arrivano mensilmente in Europa via nave decine di migliaia di auto elettriche, tra cui la Tesla Model 3, la MG4 e diverse Hyundai-Kia. E non ci risulta di restrizioni particolari o di enormi aggravi assicurativi, che finirebbero per pesare sul prezzo finale di auto che sono invece tra le meno costose. Sappiamo anche però che, in attesa che la situazione sia chiarita, ci sono compagnie di navigazione del Nord Europa che fanno difficoltà ad imbarcare auto elettriche. Comunque sia: seguiremo il tema della sicurezza da vicino, informandovi di tutto quello che (di serio) viene pubblicato.