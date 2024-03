Riparte il Master Experis: caccia ai talenti dell’e-mobility

Riparte il Master E-Mobility & Electric Powertrain di Experis Academy in collaborazione con Vaielettrico e con il patrocinio di Motus-E. Primo appuntamento nel week end 19-20 e 21 aprile, proprio con il modulo introduttivo curato dalla nostra testata.

La filiera dell’automotive italiana sta affrontando la sfida globale della transizione elettrica con i ritardi e le criticità evidenziate nel corso del webinar del 7 marzo scorso dal titolo “Futuro e sostenibilità dell’elettrico“.

La rivoluzione elettrica non si fermerà: ecco perché

Ma dal confronto fra il segretario generale di Motus-E Francesco Naso, il direttore per l’Italia di Trasport&Environment Andrea Boraschi, il fondatore e CEO di Flash Battery Marco Righi e la responsabile di Experis Academy Claudia Cattaneo è emerso che la rivoluzione elettrica nell’auto è irreversibile.

Questi i motivi:

-Nonostante le pressioni per l’abbandono delle rigorose politiche di decarbonizzazione dei trasporti e le incertezze legate all’esito del voto in Europa e Stati Uniti la consapevolezza dell’emergenza climatica è ormai condivisa dalla maggioranza della popolazione mondiale.

-L’industria dell’auto ha già imboccato la via dell’elettrico, investendo su questa tecnologia gran parte delle sue risorse.

-L’evoluzione della tecnologia elettrica, in particolare delle batterie, consentirà di proporre al mercato veicoli più versatili e meno costosi.

-L’ecosistema della ricarica migliora e si sviluppa anche in Italia, abilitando l’utilizzo delle vetture elettriche in ogni contesto e per ogni esigenza.

-Anche in Italia sta nascendo una filiera dell’e-mobility che creerà lavoro e assorbirà i contraccolpi sociali della conversione alla nuova tecnologia.

-Crescerà esponenzialmente la richiesta di profili professionali altamente qualificati.

Ma le imprese faticano a reperire talenti preparati al nuovo paradigma dell’e-mobility. Un mondo che corre veloce, ha fatto notare Claudia Cardinali, «che innova senza tregua e richiede perciò una formazione dinamica, in grado di evolversi allo stesso ritmo della tecnologia».

Il Master E-Mobility & Electric Powertrain di Experis Academy è nato quattro anni fa proprio con questo obiettivo. Ha un taglio tecnico/ingegneristico con approfondimenti verticali e analisi di case study. E’ erogato con la formula week end (lezioni venerdì, sabato e domenica), parte in presenza parte on line, per un totale di 162 ore. Si rivolge ad aziende e professionisti che desiderano elevare il proprio know how tecnico in ambito e-mobility.

La partecipazione richiede una pregressa esperienza professionale vicina al mondo automotive ed electrification, oppure un background di studi universitari a indirizzo ingegneristico, informatico o STEM. Qui il link per la registrazione

Master E-Mobility & Electric Powertrain: il programma e i contenuti

Il programma vede coinvolti nel ruolo di docenti i professionisti di spicco della filiera elettrica che, attraverso lezioni frontali, workshop e una esercitazione pratica, portano in aula la propria esperienza. Il percorso formativo permette di approfondire i seguenti ambiti:

-E-Mobility: la prospettiva degli esperti

-System Design

-Electric Powertrain

-Batterie

-Sistema di ricarica È previsto, inoltre, uno Startup Day presso il Kilometro Rosso Innovation Distric Bergamo. Si tratta di un’intera giornata riservata alle start-up innovative di settore che porteranno in aula la propria testimonianza. Al termine del percorso e al raggiungimento del 70% di frequenza, ogni partecipante al Master riceverà il proprio attestato di partecipazione NFT, un non-fungible token che, tramite blockchain, consente a tutti i discenti di accedere ai propri documenti in qualsiasi momento a livello globale e fornire prova di autenticità delle proprie qualifiche. La piattaforma di Experis Academy consente infatti di creare e inviare certificati NFT accreditati e archiviati in modo sicuro. Di seguito alcuni link per ulteriori informazioni sui Master Experis

