Ricariche in abbonamento anti ecologiche, non vi pare?

Ricariche in abbonamento anti ecologiche? Ti spingono a consumare i kWh del mese anche se non ne hai necessità? È l’interrogativo posto da Antonio. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

“H o una Rav4 ibrida plug-in da un paio d’anni fa e sono soddisfatto. La guida in elettrico, specie in città, è comodissima, la percorrenza di 80 km sufficiente per gli spostamenti quotidiani. Utilizzo il termico solo in autostrada o nelle lunghe salite. La capacità della batteria è tale da poter essere ricaricata durante la notte senza aumentare la potenza disponibile del contatore (ho tarato la wallbox a 2.2 kW).

E il costo di ricarica è solo quello del kWh, diciamo 30 centesimi per una percorrenza di 5 km. A benzina con un litro percorro 15 km: un rapido calcolo e si vede che in elettrico spendo la metà. Le colonnine pay per use costano esageratamente, è più economico andare a benzina (con innegabile maggiore comodità e disponibilità).

Arriviamo alle ricariche in abbonamento. Lascio a parte le considerazioni sulla scommessa su convenienza o meno a seconda dei km. E dell’assurda complessità di alcune (ricordo una tariffa Eni mai conveniente a prescindere dai km). Ma c’è un aspetto anti-ecologico: se pago un abbonamento per un certo numero di kWh, sarò portato a utilizzare l’auto anche quando ho alternative. Il concetto più km meno costo energetico a km non promuove il comportamento più ecologico di tutti: usare l’auto solo quando necessario „ . Antonio Dragone

Ora si punta sugli sconti mensili più che sugli abbonamenti…

Risposta. In effetti c’è anche questa componente: è capitato a tutti di avere utilizzato poco l’auto e di ritrovarsi a fine mese con un bel pacchetto di kWh inutilizzati. E quindi di dire: perché non ci facciamo un bel viaggetto, visto che l’energia è tutta già pagata in anticipo? Comunque sia, il problema lo stanno risolvendo le grandi società dell’energia, con piani tariffari che puntano su una progressiva cancellazione degli abbonamenti.

un fisso mensile con cui si ha diritto a uno sconto: Eni-Be Charge, per esempio, ha tre opzioni, con sconti del 20, 30 o 40%. Enel X ha due offerte della linea Pay per Use Premium. Anche se pure qui devi valutare in anticipo se fai abbastanza km da ammortizzare quel che paghi per avere lo sconto più alto (19,90 euro al mese). Insomma, bisogna essere dei bravi ragionieri. L’ideale, per chi ne ha la possibilità, è ricaricare a casa, nei tempi morti, a costi contenuti e certi. Spingono invece sucon cui si ha diritto a uno sconto:, per esempio,, con sconti delhadella lineaAnche se pure qui devi valutare in anticipo se fai abbastanza km da ammortizzare quel che paghi per avere lo sconto più alto (e). Insomma, bisogna essere dei bravi ragionieri. L’ideale, per chi ne ha la possibilità, è ricaricare a casa, nei tempi morti, a costi contenuti e certi.

