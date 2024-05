Ricaricare poco e spesso: cosa succede alla batteria?

E’ giusto ricaricare la batteria poco e spesso sfruttando per esempio i picchi di produzione dell’impianto fotovoltaico? E in viaggio? Non si rischia così di danneggiarla? Lo chiede Claudio, Vaielettrico risponde. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Con il mio impianto fotovoltaico per esempio…

“Quando si parla di durata totale delle batterie di solito si fa riferimento al numero totale di chilometri ma anche al numero delle ricariche. Ho visto diversi vostri servizi in cui fate dei test su viaggi di lunga percorrenza e a volte decidete che è più strategico fare magari una ricarica in più piuttosto che una ricarica in meno perché sarebbe più lunga.

A volte capita anche a me di fare ragionamenti di questo tipo per motivazioni diverse: ho un impianto fotovoltaico a casa e nel weekend divido la carica necessaria per lunedì un po’ di sabato un po’ la domenica per sfruttare al massimo l’energia auto prodotta.

Questi ragionamenti però mi pongono il dubbio se sto facendo la cosa giusta per preservare al meglio la batteria della mia auto considerando che ricarico a circa 3 kW e mezzo e quindi a basso voltaggio cosa che dall’altro lato protegge le batterie cosa ne pensate?„ Claudio Temperanza

L’equazione cicli, anni, potenza

Risposta- L’usura della batteria dipende da due variabili: il tempo e i cicli di ricarica. Un ciclo di ricarica è per definizione una ricarica piena, da 0 al 100%. Non importa se effettuato in una sola sessione o in più sessioni di ricarica parziale.

In sostanza si possono quantificare dividendo la percorrenza totale peri i km percorsi con una singola carica. Semplifichiamo con un esempio: una batteria da 50 kWh, che mediamente consente di percorrere 350 km, avrà accumulato dieci cicli con 3.500 km, 100 cicli con 35.000, 1.000 cicli con 350.000 km.

Infatti tutte le case auto, stando abbondantemente dalla parte dei bottoni, garantiscono le loro batterie per chilometraggio percorso e anni di utilizzo. Generalmente 160.000 km e 8 anni con un degrado massino del 30%.

Lei sa facendo la cosa giusta

Un terzo elemento da valutare, ma più difficile da quantificare, è la tipologia della ricarica: ricaricare la batteria a bassa potenza in corrente alternata è meno stressante che ricaricarla da una colonnina fast o ultrafast. Soprattutto in un intervallo di carica che va dal 20 all’80% della capacità totale.

Concludendo: lei, Claudio, sta facendo la cosa giusta. Ma quando affronterà viaggi lunghi e sarà costretto a ricaricare la batteria ad alta potenza da una colonnina pubblica, per esempio in autostrada, scelga la strategia che le fa perdere meno tempo. Molto spesso può essere opportuno effettuare più ricariche parziali molto veloci sfruttando la parte migliore della curva di ricarica (fra il 30 e il 60%, quando la sua batteria accetta la massima potenza).

