Ricaricare a casa costerà meno (se sei “in tutela”)

Ricaricare a casa costerà meno nel primo trimestre 2024, se sei ancora in regime di “maggior tutela” e non nel mercato libero. La bolletta cala del 10,8% e il kWh scende a 0,25 euro, meno delle metà di quanto spendi nelle colonnine pubbliche.

Ricaricare a casa costerà meno: da 28,29 a 25,24 cent al kWh (-10,8%)

Il calo in bolletta è stato annunciato dall’autorità pubblica ARERA, che ha pubblicato l’aggiornamento delle tariffe del prossimo trimestre. La spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole compreso tra il 1° aprile 2023 ed il 31 marzo 2024, sarà di circa 684 euro. Quindi -50% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2022- 31 marzo 2023). Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, il prezzo finale per la famiglia tipo risulta così di 25,24 centesimi di euro al kWh, comprensivo di imposte. Contro i 28,29 centesimi di euro al kWh del trimestre precedente. La variazione pari a -10,8% è sostanzialmente legata alla diminuzione complessiva della spesa per la materia energia (-14%). Controbilanciata in parte da rialzi per le tariffe di rete regolate (trasporto e gestione contatore, +2,1%) e oneri generali di sistema (+1,1%).

Riduzione dei consumi e attenzione ai costi restano le parole d’ordine

“Un andamento dei prezzi gas stabilmente in riduzione e l’attenuarsi delle criticità su altre fonti ci consegnano un primo trimestre in riduzione per l’elettricità. Giova però ricordare come i valori assoluti dei prezzi siano ancora circa il doppio di quelli pre-crisi e il sistema energetico europeo non sia scevro da rischi“, commenta il presidente di ARERA, Stefano Besseghini. Aggiungendo: “Con l’inizio dell’anno entriamo anche in una importante fase di cambiamento, con il superamento dei servizi di tutela“. Riduzione dei consumi e attenzione ai costi rimangono le parole d’ordine: “La recente crisi dei prezzi ci ha abituato ad una maggiore attenzione ai temi dell’energia. L’Autorità sta continuando a mettere a disposizione de consumatori strumenti utili a indirizzare le scelte. Come recentemente avvenuto con i codici offerta dei contratti Placet fine tutela gas per una comparazione sul sito dedicato ilportaleofferte.it“.