Ricarica sotto le attese nella mia BMW iX1

Ricarica sotto le attese per una BMW iX3: Paolo, un lettore, segnala il problema per le colonnine da 50 kW, che utilizza spesso in AutoBrennero.

Ricarica sotto le attese nelle colonnine 50 kW

“Vi scrivo per un problema di ricarica della mia BMW iX1. All’inizio del 2020 mi sono deciso a passare all’auto elettrica. Approfittando degli incentivi ho acquistato una BMW i3, con la quale, in poco più di tre anni, ho percorso quasi 70.000 km. Mi sono trovato così bene che a marzo 2023 ho deciso di fare il salto di qualità ed ho acquistato una bellissima BMW iX1. Una macchina (sempre elettrica) più grande, più performante e confortevole, soprattutto nei viaggi in autostrada e con maggiore velocità di ricarica. Ma è proprio qui che nascono i problemi. Rispetto alla “vecchia” i3, che aveva una potenza massima di carica di 50 kW in corrente continua, la nuova iX1 arriva a ben 130 kW. E invece mi accorgo subito che nelle colonnine da 50 kW lungo l’Autostrada del Brennero (che utilizzo quasi ogni fine settimana), la mia nuova BMW carica a soli 36/37 kW. A fronte dei 47/48 kW con cui caricavo la i3“.

Per la BMW l’auto è “conforme agli standard”

“Segnalo subito la cosa al concessionario. Dopo alcuni tentennamenti, riconosce il problema ed interviene, sostituendo la presa elettrica e altre componenti dell’auto, poi me la riconsegna. Faccio alcuni test e mi accorgo subito che presso le colonnine da oltre 100 kW la ricarica è più veloce di prima. Ma nelle colonnine da 50 kW, continua a non andare oltre i 36/37 kW (qualunque sia il livello di carica della batteria, tra il 20% e l’85%). Salvo qualche raro istante in cui arriva “addirittura” a 38 kW. Segnalo nuovamente la cosa alla BMW, che fa alcuni test presso alcune colonnine ultra fast da oltre 100 kW. Mi risponde in maniera sibillina che l’auto è “tecnicamente in ordine e conforme agli standard di qualità e sicurezza di marcia previsti dalla casa madre”.

Non vado oltre i 36/37 kW, possibile?

“Insisto, faccio presente che le prove fatte dai tecnici riguardano solo le colonnine ultra fast. E che non è normale che un’auto con 130 kW di potenza massima di ricarica, presso le fast da 50 kW carichi molto più lentamente di una con potenza massima di 50 kW. Utilizzando colonnine in autostrada da quasi 4 anni, segnalo anche un’altra cosa. E cioè che qualunque altra auto, di qualunque marca e modello, presso le stesse colonnine carica a velocità molto superiori, tra i 45 e i 49 kW. Ma la risposta rimane la stessa. Com’è possibile che la mia BMW da oltre € 60.000, con potenza massima di carica in CC di 130 kW, sia l’unica auto a me nota che carica a soli 36 kW nelle colonnine fast!? Cari amici di Vaielettrico, non so proprio più cosa fare. Voi cosa ne pensate? Cosa mi consigliate di fare?“. Paolo Capri

Ricarica sotto le attese? Vediamo la situazione…

Risposta. Le Case auto, tutte le Case auto, forniscono solo il valore massimo di ricarica, in AC e in DC. Ma la vita reale, come sa bene chiunque abbia un’auto elettrica, è ben diversa, anche perché non sempre (quasi mai) si trovano colonnine della potenza ideale. Ergo: sarebbe buona cosa fornire anche i valori reali alle diverse potenze, con tutta la curva di ricarica. In genere noi ci rifacciamo ai test effettuati da Fastned, che purtroppo però non ha ancora esaminato la BMW iX1. Il grafico che pubblichiamo qui sopra, riferito alla sorella maggiore iX3, sopra ha solo un valore indicativo, dato che i due modelli hanno batterie diverse (66 kWh contro 80). Qui la curva nelle colonnine da 50 kW (striscia gialla in basso) sembra mantenersi costantemente vicina ai 50 kW. In questo caso la cosa più opportuna è riscrivere al Servizio clienti di BMW Italia, riproponendo il problema con tutta la documentazione del caso.

