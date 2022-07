Ricarica in hotel: posso vendere il servizio?

Simone chiede lumi sulla possibilità di vendere il servizio di ricarica in hotel, e in particolare nel suo B&B. Risponde Alberto Stecca, co fondatore di Silla Industries. Ricordiamo ai lettori che possono indirizzare le loro domande a info@vaielettrico.it.

“Vorrei offrire il servizio, ma farmelo pagare”

“Buongiorno, complimenti per i vostri articoli. Qualche settimana fa stavo leggendo uno dei vostri contributi quando mi sono imbattuto nei commenti e mi è sorta spontanea una domanda. Io gestisco una piccola attività di B&B nel Garda, ricordo di questo articolo in cui si nominava un servizio (se non erro chiamato proprio HORECA) che l’azienda Silla propone a chi è titolare di un’impresa come la mia e voglia offrire un ulteriore servizio ai propri ospiti, anche a fronte di un pagamento. Quello che non ho capito è: si può o non si può? Io sarei molto interessato a far partire questo servizio, anche e soprattutto in vista degli arrivi dall’estero! Però leggendo i commenti tra il sig. Bruno e gli utenti dubbiosi ecco… alla fine non ho capito se sia ritenuta legittima o meno questa attività. Grazie!„

Simone

Tutto legittimo per una persona giuridica

Risposta Ringraziamo il lettore per questa domanda che ci consente di approfondire alcuni punti su cui è bene non vi siano dubbi.

Per prima cosa ci teniamo a chiarire che si tratta di un’attività legittima, esercitata da chi detiene regolare p.iva. La vendita del servizio di ricarica è possibile solo da parte di soggetti giuridici, di attività cioè che possano emettere uno scontrino, una ricevuta fiscale o una fattura. Quindi è posibile far pagare la ricarica anche in hotel e in ogni altro servizio di ospitalità.

Questo perché, a livello di normativa, la distinzione tra “vendita di energia” e “vendita del servizio di ricarica” è ben definita dalle norme vigenti; in questo caso noi facilitiamo a livello logistico ed operativo la vendita del servizio di ricarica da parte degli imprenditori HORECA.

Ecco cosa pescrive la legge

Per completezza riportiamo il testo dalla fonte ufficiale PNIRE: Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica.

«E’ necessario privilegiare soluzioni aperte che, in particolare, permettano di considerare

efficacemente la “ricarica” non solo come “vendita di energia” ma come parte della fornitura di un servizio. In questo ambito, anche sulla scia della quasi totalità delle esperienze europee in corso, la vendita del kWh non rappresenta l’unica componente dell’intero servizio fatturato». Inoltre il sito Ufficiale di ARERA, sessione FAQ, alla domanda: «Il servizio di ricarica pubblica dei veicoli elettrici può venire erogato solamente da imprese di vendita di energia elettrica?» risponde: «No, non esistono limitazioni di questo tipo».

Prism HORECA permette di quantificare

Detto questo naturalmente la vendita del servizio di ricarica da parte del semplice “privato” non è ammissibile e non viene in alcun modo promossa o facilitata da Silla.

Ricapitolando, qualunque soggetto giuridico può vendere il servizio di ricarica per veicoli elettrici, e questo servizio può essere valorizzato in proporzione ai kWh erogati, oppure in altra modalità scelta liberamente da chi eroga il servizio.

Il plus che offriamo con Silla è che abbinando l’acquisto e l’utilizzo di Prism Solar RFID al servizio HORECA sia più facile gestire la vendita del servizio di ricarica. La ricarica è intelligente, perchè effettuata con device Prism Solar RFID, e il calcolo del servizio di ricarica per singola sessione è preciso, verificabile nonché identificabile.