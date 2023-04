Ricarica in città: è ChargeArm la soluzione?

Ricarica in città: sta facendo discutere la soluzione proposta dall’olandese ChargeArm: un cavo con un braccio aereo che ti collega all’impianto di casa.

Ricarica in città con “il cavo da marciapiede…”

Sappiamo tutti che, nelle grandi città, molti rinunciano ad acquistare un’auto elettrica per l’impossibilità di ricaricare a casa, non disponendo di garage privato. ChargeArm (letteralmente “braccio di ricarica“) ha trovato una soluzione che fa parecchio discutere. E che vediamo di difficile applicazione nelle complicate metropoli italiane. Sul suo sito l’azienda olandese la spiega così: “ChargeArm è l’alternativa sicura e pulita per il cavo sul marciapiede e garantisce una durata molto più lunga per il tuo prezioso cavo di ricarica. ChargeArm è una soluzione sostenibile. Ordinata, sicura, pulita e disponibile”. Il cavo è ancorato a una base lato-abitazione e scavalca i pedoni in transito grazie appunto a un braccio che lo fa scorrere in altezza. ChargeArm è progettato per accettare un cavo trifase da 32 A di almeno 7,5 m. di lunghezza. Con sezione trasversale di 19 mm. Qui sotto lo schema di montaggio.

Ma la sicurezza? “Zero problemi, anche per i bambini”

Timori per la sicurezza? Ovviamente è la prima obiezione, alla quale i responsabili di Chargearm rispondono: “La sicurezza è stata un obiettivo importante durante la progettazione e lo sviluppo… Il ChargeArm è saldamente ancorato, messo a terra e il cavo di ricarica è protetto in modo permanente all’interno della struttura del braccio. Assicurando che sia sicuro e molto difficile da rubare. Particolare attenzione è stata prestata alla sicurezza dei bambini: non presenta spigoli vivi o viti sporgenti. E, grazie a ChargeArm, la pavimentazione rimane sicura e libera per tutti”. Non solo: l’azienda olandese assicura che è stato a lungo testato in condizione di pioggia o freddo intensi. L’installazione avviene tramite tecnici specializzati, che provvedono a montare anche scatola di ricarica e il cavo di Livello 2. Ce lo vedete in Italia? Noi no…

