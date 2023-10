Ricarica in AutoBrennero: pacchia finita? Ora si paga?

Ricarica in Autobrennero: pacchia finita? Non ci sono più le colonnine gratis? Lo chiede Sandro, un lettore che si reca spesso in Austria per lavoro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarica in AutoBrennero: quanto costano ora le colonnine? Vado spesso in Austria…

“Vi risulta che anche le ricariche sull’Autostrada del Brennero siano state messe a pagamento? In futuro dovrò ritornare spesso in Austria per lavoro e ovviamente dovrò pianificare le soste. In passato sul tragitto ho approfittato spesso delle colonnine gratis, ma ora un collega mi avviso che la pacchia è finita e il rifornimento lo paghi, anche se nonni ha saputo dire quanto. D’altronde c’era da aspettarselo: con quello che costa l’energia (e con quel che si paga nelle altre colonnine, anche con abbonamento), questa storia non poteva durare. Grazie per tutte l informazioni pratiche che date, in questi due anni di auto elettrica mi avete evitato un sacco di scocciature“. Sandro Nicoli

Si paga, ma i prezzo sono buoni: 0,36 AC e 0,46 in DC

Risposta. Sì, la pacchia è finita e c’era da aspettarselo, anche perché il traffico di auto elettriche (soprattutto in arriva dal Nord) aumenta e con esso l’erogato. Il costo delle ricariche resta comunque molto competitivo, come conferma sul sito ufficiale la stessa società di gestione. Siamo a 0,36 euro/kWh per le colonnine in corrente alternata AC e a 0,46 euro/kWh per le DC in corrente continua. Al temine della ricarica, la penale per l’occupazione dello stallo dopo 15 minuti è di 0,10 euro/minuto, questa sì piuttosto salata. Tornando alle tariffe, siamo decisamente su prezzi convenienti. Tanto per dare un riferimento: Enel X Way, che è il leader di mercato, pratica un prezzo di 0,69 al kWh per le AC a 0,89 per le DC, quindi quasi il doppio.

I veri costi dell’energia? Non sono certo quelli che leggi sui social e sui media: il VIDEO di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico