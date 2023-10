Ricarica gratuita? “Meglio pagare che perdere tempo”

Meglio pagare che perdere tempo ad aspettare una ricarica gratuita. A Savignano sul Rubicone c’è chi ha festeggiato per la fine della gratuità all'”Iper La grande i”. Si preferisce pagare poco, ora sono 20 centesimi/kWh, che aspettare.

Calici in alto: “Così gli scrocconi vanno altrove”

Martino Semprini ha un ‘auto elettrica e frequenta il gruppo Facebook Quelli che viaggiano in elettrico dove ha esultato perché finalmente paga ma trova lo stallo libero: “Segnalo che Iper La grande i di Savignano sul Rubicone (in Romagna nella provincia di Forlì-Cesena Ndr) hanno finalmente messo le colonnine a pagamento, così gli scrocconi vanno altrove a rompere le scatole, con un ottimo prezzo 0.20€/kwh“.

Un vero e proprio grido di liberazione, seguito dalla spiegazione sul funzionamento: “Bisogna registrarsi sul sito Ricarica Ev e collegare un metodo di pagamento. Ben fatto, così si ricarica fino a 22kw (su 6 stalli )“.

Una motivazione chiara e semplice: “Trovi sempre posto grazie alla non gratuità del servizio, ma ad un costo veramente basso, pur avendo un’ottima infrastruttura di ricarica”.

A 20 centesimi “meglio della ricarica di casa”

Martino ha trovato consenso, con Domo Tico: “Oh, finalmente scelte intelligenti dei supermercati, servizio a prezzo competitivo e fine degli scrocconi, magari lo facessero tutti“. La pensa così anche Franco Vecchi che aggiunge: “Mi sembra un’ottima soluzione, prezzo di costo ma non gratis. L’ideale sarebbe che mettessero le ricariche come premio per i bollini, almeno non si è invogliati a prendere cose spesso inutili“.

Marco Cazzola: “Magari trovare colonnine lente a 0,20€/kwh farei la firma“, anche se si potrebbe rischiare ancora l’affollamento per la tariffa competitiva anche con la bolletta casalinga.

Cosa dicono dal centro commerciale? Puntano sul servizio come scrivono sul sito Internet: “Per adattarsi ai cambiamenti sempre più importanti che stanno impattando sul mondo dell’energia della e-mobility, Iper La grande i aggiorna i termini di utilizzo per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare dal 21 novembre il servizio di ricarica dei veicoli elettrici sarà erogato a pagamento“.

Anche se nel sito (qui il link) si parla di tariffe a 0,44 euro e per i possessori della carta vantaggi di 0,39 euro. Sembra di capire che sta per arrivare un rincaro che forse potrebbe far calare l’allegria di chi festeggia per i 20 centesimi di oggi.

