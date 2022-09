Ricarica a Riccione, c’è da stare freschi…

Ricarica a Riccione, con le colonnine Be Charge che funzionano due volte no e una sì e i turisti costretti a chiedere di rifornire negli hotel attrezzati. A prezzi…

Ricarica a Riccione: le Be Charge? Un rebus

Una località balneare importante come quella romagnola, con tanti turisti stranieri, dovrebbe avere una rete di ricarica all’altezza. E invece niente: chiuse le vecchie colonnine Enel X, un po’ vetuste ma funzionanti, il Comune ha aggiudicato il nuovo bando a Be Charge. Sembrava un bel passo in avanti, con ricariche più moderne e potenti, tra cui una Fast nel piazzale antistante la stazione, con un comodo parcheggio lato mare. E invece no: da diverso tempo questa colonnina risulta fuori servizio. E neanche nella colonnina da 22 kW che si trova oltre il sottopassaggio, in piazza Caduti di Cefalonia, siamo riusciti a ricaricare. Neppure con l’aiuto dell’operatore da remoto, che per inciso non risponde a un numero verde, ma a un normalissimo numero telefonico di Milano (02….). Morale della favola: ci siamo arresi.

Finisci a ricaricare in un hotel, a 0,90 al kWh

Dovendo però ripartire, le scelte erano due. O spostarsi nella vicina Misano, per utilizzare la Enel Eva + da 50 kW nel parcheggio di un Conad. Oppure chiedere a un hotel di Riccione, attrezzato con wall-box o colonnina, la cortesia di poter ricaricare. Abbiamo optato per questa seconda soluzione, per evitare di perdere un’ora, tra spostamento e ricarica. Trovando subito un bell’albergo disposto a farci utilizzare la ricarica EON installata nel parcheggio sotto al ristorante. Morale della favola: 32 kWh ricaricati in meno di due ora a un costo di 0,9/kWh, per un totale di 29 euro. Prezzo da hotel di lusso a una persona che non è neppure cliente, nulla da eccepire. Eccepiamo però sul fatto che una località turistica come Riccione non offra una rete di ricarica all’altezza della sua fama. Fate qualcosa, magari offrendo più di un operatore.