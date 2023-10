Renault Megane 60 kWh: un altro usato “fresco”, con solo 12.500 percorsi, si aggiunge alla nostra vetrina delle elettriche di seconda mano. Ecco la descrizione e le condizioni proposte da Giovanni, il venditore. Per cedere o acquistare qualsiasi veicolo a batterie, potete scrivere a info@vaielettrico.it

Renault Megane 60 kWh con solo 12.500 km

Immatricolazione : Agosto 2022

: Agosto 2022 km percorsi: 12.500

12.500 Prezzo: subentro nel contratto di leasing

subentro nel contratto di leasing Contatti: rossan.car@libero.it cell. 3472537887

Ecco la descrizione di Giovanni: “Sono un Vostro lettore, ho una Megane E-TECH con batteria da 60kWh completa di optional, di colore nero e tetto grigio. Immatricolata 31 Agosto 2022, Km 12.500. È in perfettissime condizioni, presa in leasing, con versamento in anticipo 12.000 euro e mensile di 300 euro compreso tutto assicurazione furto e incendio, ecc. Versati fino ad oggi in totale 16.000 euro. Cederei il tutto, cioè il leasing per solo 6.000 euro. Grazie. Distinti saluti”. Giovanni Rossano