Arrivano a Bologna i “midibus” elettrici Rampini Eltron

Arrivano sotto le Due Torri i “midibus” elettrici Rampini Eltron da 48 posti e 8 metri di lunghezza realizzati sulle specifiche di Tper, la società del trasporto pubblico di Bologna. I primi 4 esemplari sono stati consegnati ieri. Altri 7 entreranno in servizio entro il 2025.

Verranno impiegati soprattutto fra le strette vie del centro storico bolognese, e sulle vie collinari, dove non potrebbero circolare i bus da 12 e i 18 metri elettrici già entrati in flotta negli ultimi 18 mesi.

I piccoli e-bus per le vie del centro

I Rampini “Eltron”, midibus tricolore interamente realizzato negli stabilimenti di Passignano sul Trasimeno (PG), sono a trazione 100% elettrica. Sei i moduli batteria per 210 kWh di capacità complessiva. Sono dotati di pantografo per ricariche fast ai capolinea, i cosiddetti “biberonaggi”. Consentono l’operatività per tutto l’arco della giornata. La ricarica notturna “alla spina” a 100 kW di potenza riporta la batteria al 100% di carica in due ore.

Eltron è provvisto di climatizzazione integrale ed è dotato di rampa manuale per consentire l’accesso alle persone in carrozzina. La posizione di guida elevata del conducente, il parabrezza ribassato e il display di destinazione integrato nel tetto assicurano alti standard di sicurezza.

L’acquisto è stato finanziato con fondi ministeriali, messi a disposizione dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna, derivanti da due linee di finanziamento del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. L’importo è stato di circa 2 milioni di euro, mentre per gli altri 7 esemplari occorreranno altri 3,5 milioni.

Bologna è tra le 100 città europee della missione Horizon Europe che puntano alla neutralità climatica entro il 2030, anticipando di vent’anni gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. Per raggiungere questo obiettivo Comune di Bologna e Tper hanno adottato una strategia di rinnovo della flotta improntata a un energy mix diversificato, con più modalità di trazione.

Un mix di veicoli per le zero emissioni

Gli autobus elettrici a batteria copriranno principalmente i percorsi urbani, affiancando veicoli filoviari già in servizio ed altri in progetto. Nel 2023 sono entrati in servizio 37 bus a batteria di diversi produttori (Iveco, Karsan e VDL). Sono 13 da 12 metri di lunghezza e 24 snodati da 18 metri. Inoltre, Tper ha pianificato l’entrata in esercizio di una flotta di autobus a idrogeno fuel cell entro il 2026.

I Rampini Eltron viaggeranno sulle linee-navetta A, C, D, 29 e T2 e sulle collinari 51, 52 e 59.

Giuseppina Gualtieri,Presidente e Amministratore Delegato di Tper SpA, ha dichiarato: «I nostri utenti ci dimostrano il loro gradimento ad ogni inserimento di bus nuovi, sempre più ecologici, confortevoli e all’avanguardia sotto ogni aspetto; siamo certi che anche questi nuovi Rampini Eltron incontreranno il favore di chi utilizza quotidianamente i bus per i propri spostamenti in città».

Per Rampini quella bolognese è la prima consegna di Eltron con pantografo. «Rappresenta per noi un importante traguardo e sottolinea la rinnovata collaborazione con Tper che negli anni si è dimostrata un partner d’eccellenza» – ha aggiunto Caterina Rampini, AD e Vicepresidente di Rampini SpA.

