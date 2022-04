Quanto spendo in Tesla Model 3 (in confronto all’Alfa…)

Quanto spendo in Tesla Model 3: dopo 35 mila km ce lo racconta Marco, soddisfattissimo di avere abbandonato due anni fa il diesel. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Quanto spendo in Tesla ? 1.100 euro per 35 mila km

“Possiedo da settembre 2020 un Tesla Model 3 SR, ho già percorso 35.677 km di piacere assoluto, consumando 5.500 kWh per un costo di 1.100 euro al prezzo di 20 cent. caricati per il 90% a casa. Anche se in realtà ho installato anche un FTV da 5kW con accumulo, abitando in una casa completamente elettrica, e il risparmio è maggiore. Ma per rendere l’idea: prima con la mia vecchia Alfa 147 diesel per fare gli stessi km avrei speso 3.281,25 euro (calcolo fatto con il prezzo del gasolio a 1,5, volutamente.) La macchina quasi si paga da sola, senza contare che il valore è aumentato da quando l’ho acquistata. Mai capitato prima con qualsiasi altra macchina. Leggo i dubbi di molti lettori, indecisi se passare all’auto elettrica. Io penso che chi abbia un garage e non faccia più di 60 km al giorno può tranquillamente cambiare macchina in base alle proprie possibilità. Poi leggo i dubbi di molti sul fare lunghi viaggi: penso che chi fa un viaggio spesso lo faccia per piacere e che non tutti siano rappresentanti. E che una sosta o due in più non siano un problema“. Marco Saggioro.

Tesla ti conquista E hai voglia di farlo sapere…

Risposta. C’è poco da dire: la soddisfazione del cliente (e la voglia di farlo sapere) è la grande forza di Tesla. Stando ai conti di Marco, per 35 mila km ha speso di energia un terzo di quel che avrebbe speso in gasolio per la sua vecchia Alfa 147. Ma con un’auto che ti dà un piacere di guida e un’abitabilità incommensurabili, oltre a un software di bordo che appartiene ad un’altra era geologica. Altra notazione appagante per chi compra una Tesla. Mentre le auto di qualsiasi marca perdono un 20-30% del valore appena acquistate, le macchine di Elon Musk tengono la quotazione iniziale, grazie alla fortissima richiesta. Infine, la conclusione di Marco, che non fa una grinza: chi ha un garage e non deve macinare centinaia di km al giorno, può tranquillamente passare all’elettrico già oggi. Senza recriminare troppo sul fatto che magari in viaggio serve una sosta in più per ricaricare, come se stessimo sempre facendo la 24 Ore di Le Mans. Anche se pure qui Tesla ha un vantaggio sulla concorrenza, con Supercharger.

