Quanto è efficiente il mio diesel BMW, altro che elettriche

“Vi scrivo per segnalare la straordinaria efficienza della mia BMW X1 sDrive18d. Potrebbe, in questo periodo di incertezza dovuta all’arrivo delle auto elettriche, aiutare chi deve acquistare un’auto e valuta costi di utilizzo e prestazioni dei vari modelli. Faccio tanti km in autostrada e mi piace verificare e capire l’efficienza delle auto che utilizzo nei limiti del Codice della strada e della sicurezza in generale. Considerando in particolare che percorrere lunghe percorrenze ad alta velocità porta a rischiare incidenti per arrivare poco prima rispetto ad un’andatura più tranquilla. Nella tabella si nota che fare 300 Km andando a 150 km/h vuol dire arrivare circa mezz’ora prima di chi viaggia ai 120, senza dover fare soste per il rifornimento. Con sensibile risparmio di carburante ed usura dei componenti meccanici e un notevole aumento della sicurezza generale del viaggio“.

Guidando con tranquillità, ho fatto 28 km con un litro…

“Ecco l’ottimo risultato ottenuto con la mia BMW X1 sDrive18d il 9 novembre pomeriggio. Guidando in tranquillità e sicurezza in un percorso misto statale/autostrada nell’intenso traffico di un giorno feriale con tanti camion e rallentamenti, pari a circa 28 Km/litro: