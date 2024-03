Quale motore per quale barca. Ecco il configuratore di Evoy

Evoy, l’azienda norvegese tra i leader nei motori marini entro/fuoribordo elettrici, si espande nel mondo. Altri sette rivenditori dall’Australia all’Olanda passando per l’Ungheria. Si potenzia la rete commerciale e si innova. Arriva un simulatore che semplifica la scelta del motore e della barca elettrica.

Aiutare i clienti a scegliere barca e motore

Sebbene un numero crescente di acquirenti di barche sia interessato a passare all’elettrico, le informazioni su quali motori elettrici si adattano ai diversi tipi di barche e sulle loro prestazioni sono limitate.

Evoy ha lanciato una nuova piattaforma di configurazione digitale per semplificare la progettazione di un sistema elettrico adatto alle diverse esigenze di navigazione.

Vediamo di cosa si tratta: “Il nuovo configuratore semplifica e migliora l’esperienza dell’utente, in modo che i diportisti abbiano una migliore comprensione di come è possibile passare all’elettrico“.

“Man mano che il configuratore si evolve, ha un potenziale fantastico per l’intero settore marino elettrico” ha sottolineato il CEO, Leif Stavøstrand.

Progettare il sistema di propulsione

Il nuovo configuratore può essere utilizzato per progettare un sistema per qualsiasi imbarcazione selezionando il punto di partenza “progetta il tuo sistema“. In alternativa, il configuratore mostra la raccolta di 19 modelli di imbarcazioni alimentate da Evoy già distribuiti sul mercato per clienti commerciali e leisure.

Calcolare l’autonomia

Oltre al calcolo economico utile a individuare la spesa da sostenere il configuratore è utile per conoscere l’autonomia a disposizione con l’elettrificazione della barca.

“Con l’inserimento dei dati sul consumo di carburante della barca il dispositivo di scorrimento permette di ricavare una stima realistica dell’autonomia per il sistema elettrico selezionato a diverse velocità, inclusa la velocità di crociera e le velocità inferiori”.

Domande non banali quando si vuole convertire la propria barca in elettrico. Una scelta economicamente impegnativa che ha necessità di tutte le informazioni necessarie.

Espansione globale di Evoy

Evoy sta espandendo la propria rete di concessionari globale:

ha annunciato la partnership con sette nuovi concessionari in tutto il mondo.

Tra i nuovi rivenditori Evoy: Marine Lifestyles per Australia e Nuova Zelanda, Passionautica in Polonia e Powerboat & Yacht Management per il Regno Unito, il Lago di Ginevra in Svizzera e la Francia meridionale.

