QJMotor TQ, il nuovo scooter elettrico presentato in tre versioni

QJMotor presenta un nuovo scooter elettrico. Un prodotto pensato per l’oriente ma che potrebbe arrivare, nella versione più potente, anche in Europa.

QJMotor è un brand cinese che negli ultimi anni è cresciuto enormemente anche in Europa e in Italia. Ha una gamma molto ampia di prodotti e prezzi piuttosto competitivi. Una gamma che va ampliandosi e che, per la mobilità urbana, vira verso l’elettrico.

QJMotor in occasione del Chongqing Motorcycle Expo ha svelato presentato lo scooter elettrico TQ. Sarà disponibile, per ora in Cina, in tre versioni, tutte piuttosto “tranquille”. La meno performante arriva appena a 800 W (1,1 CV) e quella intermedia a 1.000 watt (1,4 CV). L’unica potenzialmente interessante per il mercato Europeo potrebbe essere quella più muscolosa: 2.500 watt (3,4 CV). Rimarremmo all’interno di potenze da ciclomotore, ma con una velocità massima di 65 km/h.

Il motore è posizionato all’interno della ruota posteriore ed è alimentato da tre diverse configurazioni di batterie: al piombo da 60V20Ah e 72V32Ah, oppure al litio da 60V40Ah. L’autonomia massima dichiarata è di 129 km.

Nonostante dalle immagini appaia come uno scooter dalle dimensioni normali, in realtà è piuttosto piccolo. Basti pensare che monta ruote da 10″ al posteriore e da 12″ all’anteriore. Nonostante questo la capacità di carico dichiarata è di 150 kg.

Ad oggi non si conosce ancora il prezzo e nemmeno se o quando verrà venduto anche in Europa.