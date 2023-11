Qashqai e Juke + nuova Leaf: tre Nissan in arrivo

Qashqai e Juke più nuova Leaf: Nissan, una marca pioniere dell’elettrico, rilancia con tre nuovi modelli che saranno prodotti in Inghilterra, a Sunderland.

Qasqhai e Juke, altri due Suv ad affiancare l’Ariya

Dopo un periodo di ripensamento sull’elettrico, e un arretramento nelle classifiche di vendite, la Casa giapponese rompe gli indugi. E decide di lanciare le versioni solo-elettriche dei suoi due Suv più popolari, la piccola Juke e la Qashqai, oltre a mettere in cantiere la terza serie della Leaf. A Sunderland nascerà un hub, l’EV36Zero, con tre gigafactory e un investimento fino a 3 miliardi di sterline. Un’ottima notizia per i 7.000 dipendenti di Nissan nel Regno Unito e per i 30.000 posti di lavoro coinvolti nella catena di fornitura, dopo tempi di grande preoccupazione. Di Qashqai, Juke e Leaf non si conosce la data di uscita, si sa solo che ispireranno a tre concept già presentati. l’Hyper Urban Concept, un crossover che anticipa la Qashqai. L’Hyper Punk Concept, un crossover compatto che anticipa la Juke. E il Chill-Out Concept, che prefigura la nuova Leaf.

Forte appoggio del governo inglese (mentre l’Italia…)

Modelli a emissioni zero in fabbriche a emissioni zero, utilizzando parchi eolici solari con cui Nissan fornirà elettricità rinnovabile al 100% anche ai suoi vicini fornitori. L’annuncio dell’arrivo dei tre nuovi modelli segue la conferma da parte di Nissan che d’ora in poi tutte le sue nuove auto in Europa saranno solo elettriche. E che entro il 2030 lo sarà l’ intera gamma. La svolta è stata fortemente appoggiata (anche finanziariamente) dal governo di Londra, con una politica all’opposto rispetto al disinteresse del governo italiano. Spiega il premier Rishi Sunak: “L’investimento di Nissan è un enorme segno di fiducia verso l’industria automobilistica del Regno Unito, che già contribuisce per 71 miliardi di sterline/anno alla nostra economia. Questa iniziativa garantirà il futuro di Sunderland come Silicon Valley del Regno Unito per innovazione e produzione di veicoli elettrici”.

