Problemi con la Twingo: la vendo o la tengo?

Problemi con la Twingo: Raffaello Paolo elenca i guasti avuti con la sua Renault del 2021 ed è preoccupato. Meglio venderla o mi fido e la tengo? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Problemi con la Twingo: ecco tutto quel che mi è successo, che cosa consigliate?

“Sono stato tra i primi ad acquistare una full electric nella cerchia di amici e l’ho comprata estendendo la garanzia da 24 a 36 mesi. Grazie a Dio, dico ora, perché a luglio 2023 (auto ritirata a marzo 2021 e con secondo tagliando effettuato a aprile 2023) si è rotto il DC/DC Converter che ricarica la batteria dei servizi. Scaricando la stessa batteria da 12V a 3V. L’Assistenza ha prima avuto problemi a riconoscere che avevo esteso la garanzia (carro attrezzi pagato da me e poi rimborsato da Renault). Poi mi chiedono di cambiare la batteria a pagamento (non essendo più in garanzia). Infine accettano di cambiare la parte rotta e ricaricare la batteria in garanzia dopo 21 giorni (anche se con auto sostitutiva gratuita, purtroppo mild hybrid, non elettrica). A settembre 2023, poi, si rompe il raddrizzatore della carica per la batteria di trazione. Altri 15 gg per ripararlo ricevendo la parte dalla Francia, sempre con auto sostitutiva mild hybrid“.

Ora l’auto è fuori garanzia, dovesse succedere ancora…

“Infine, a ottobre 2023, la batteria dei servizi cede. La cambio ma, vista la sequenza di guasti, la concessionaria accetta di farmi circa il 30% di sconto. Facendomi pagare solo il prezzo di costo per la sostituzione della batteria (che comunque è garantita 2 anni). Ora ho superato i 50.000 km e la garanzia è scaduta prima dei 36 mesi. Confesso che sono contentissimo dell’auto, che ricarico spesso a casa o al mare, in entrambi i casi avendo fotovoltaico e punto d’attacco o wall box. Allo stesso tempo, mi assale la preoccupazione perché in concessionaria mi dicono che, senza garanzia, gli interventi sarebbero costati migliaia di euro. Debbo pensare che ho acquistato un’auto ‘sfortunata’ e magari cercare di rivenderla? O dalle vostre informazioni statistiche pensate che, visto tutto quel che è già successo, potrei continuare ad utilizzarla tranquillamente? Grazie se vorrete utilizzare questa mia testimonianza e darmi un vostro parere“. Raffaello Paolo Rippo

Risposta. Abbiamo cercato informazioni anche sui siti francesi che si occupano di affidabilità delle auto, senza trovare particolari segnalazioni di guasti sulla Twingo elettrica. Quindi ci affidiamo alla community e ai lettori che hanno da tempo questo modello per capire se anche a loro sono capitati problemi analoghi a quelli sopportati dal lettore.