Powy dà la carica a La Cittadella di Casale Monferrato

Sono state attivate le prime colonnine di ricarica Powy nei Centri Commerciali gestiti da CBRE. L’accordo con CBRE prevede di elettrificare con la tecnologia di Powy almeno 6 grandi centri commerciali in Italia gestiti dal colosso mondiale della consulenza immobiliare.

La prima attivazione è avvenuta presso il parcheggio del centro commerciale La Cittadella a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

I sei punti di ricarica del Centro Commerciale La Cittadella sono alimentati da energia 100% rinnovabile certificata e fanno parte del network pubblico di ricarica per veicoli elettrici che Powy sta realizzando in partnership con il Gruppo Stellantis. Come per l’intero network, questi punti sono disponibili per la ricarica di tutti i veicoli elettrici e garantiranno condizioni esclusive ai possessori di veicoli Stellantis.

Le colonnine Powy in arrivo in altre 6 location

I caricatori disponibili sono di due tipi: AC Quick Charge per una ricarica fino a 22 kW di potenza, per tutti i clienti che prevedono di rimanere nel Centro Commerciale per più di un’ora, e i caricatori DC Fast Charge – di potenza più elevata fino a 100 kW – che sono in grado di ricaricare il veicolo velocemente durante le soste brevi. I punti di ricarica saranno disponibili 24/7, permettendo la ricarica al pubblico anche nelle ore notturne.

Le prossime installazioni saranno a:

– Le Due Valli a Pinerolo (TO);

– Campo dei Fiori a Gavirate (VA);

– Borgo Mercato a Borgo San Dalmazzo (CN);

– Gran Shopping Mongolfiera a Molfetta (BA).

A questi si aggiunge anche un’infrastruttura di ricarica Fast presso il Centro Commerciale Il Gallo a Galliate (NO), sempre sotto la supervisione di CBRE, ma dove l’accordo è tra Powy e l’Amministrazione Pubblica.

La partnership di Powy con CBRE fa parte di un piano che «parte in Italia ma che speriamo di estendere presto anche nel resto d’Europa» commenta Federico Fea, CEO di Powy.

Con il colosso CBRE ora Powy guarda all’Europa

Powy (qui il sito), precedentemente conosciuta come Thef Charging, è uno dei principali sviluppatori, proprietari e gestori indipendenti di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici. Con sede a Torino, ha avviato le operazioni commerciali nel 2021. Il modello di business consiste nell’ottenere concessioni a lungo termine per la costruzione e la gestione d’infrastrutture sia di “destination charging” che “on the go”.

CBRE Group, con sede a Dallas, è la più grande società di servizi e investimenti in commercial real estate al mondo. Impiega oltre 115.000 dipendenti (escludendo le consociate) e serve clienti in più di 100 Paesi.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –