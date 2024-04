La Porsche Taycan come un motoscafo a Dubai

Una Porsche Taycan come un motoscafo nelle strade allagate del Dubai. Il video, postato questa notte si Instagram, è già diventato virale, con 34 mila like e 740 commenti.

Nel video si vede la supercar elettrica che in un primo momento stenta a far presa sull’asfalto, sommersa com’è da oltre mezzo metro d’acqua. Sbanda, ondeggia iniziando a galleggiare, ma alla fine trova la trazione sufficiente a percorrere i 200 metri che la portano fuori dall’avvallamento. Prende velocità ed esce dall’impaccio sollevando una poderosa ondata.

La città degli Emirati è stata investita da piogge torrenziali come non se ne vedevano a memoria d’uomo. In un solo giorno si è scaricata a terra una quantità d’acqua equivalente a quella che normalmente cade in due interi anni.

Particolarmente drammatica la situazione nell‘aeroporto, il secondo al mondo per traffico con 80 milioni di passeggeri all’anno, rimasto chiuso fino al pomeriggio di oggi. Alcuni aerei passeggeri costretti ad atterrare durante il diluvio, hanno dovuto affrontare veri e propri ammaraggi, come si vede nelle immagini diffuse dalle televisioni di tutto il mondo.

Nessun’auto termica avrebbe potuto fare quello che ha fatto la Porsche Taycan a Dubai, grazie alla trazione elettrica. Nel video, infatti, si vedono altri veicoli e un autobus abbandonati, sommersi dall’acqua fino ai finestrini.

