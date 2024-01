Porsche sventrata, Hyundai, Ford…Settimana flash

Porsche sventrata dai ladri – Hyundai perfeziona l’aerodinamica per contenere i consumi delle sue EV – Nuovo Transit anche elettrico…I flash della settimana.

Porsche sventrata per rubare i fari: che danno!

C’è furto e furto: quello realizzato ai danni del proprietario di una Porsche Taycan Cross Turismo a Dusseldorf, in Germania, è stato particolarmente impressionante. Per rubare i fari anteriori, i ladri hanno sventrato la carrozzeria attorno, verosimilmente per accelerare i tempi e non essere scoperti. Trattandosi di una Porsche, già sostituire i due fari si sarebbe rivelato particolarmente costoso. Ma nel conto qui va messo il passaggio in carrozzeria per rimettere in sesto l’anteriore.

I media tedeschi parlano di un conto da almeno 10 mila euro, ma c’è chi azzarda cifre anche superiori. In ogni caso sembra proprio un furto su commissione del tutto estraneo agli episodi di danneggiamento che si sono verificati anche in Germania ai danni di auto elettriche. Con Tesla nel mirino in particolare.

Hyundai: 6 km di autonomia in più riducendo la resistenza aerodinamica

Non è il miglioramento della chimica delle batterie l’unica strada per aumentare l’autonomia delle auto elettriche. Tutti i costruttori stanno lavorando su pesi e aerodinamica. E ora Hyundai presenta la tecnologia “Active Air Skirt” (AAS), che riduce la resistenza aerodinamica nella guida ad alta velocità. Gestendo il flusso d’aria sotto al paraurti anteriore e controllando la turbolenza generata intorno alle ruote, con funzionamento variabile in base all’andatura del veicolo.

Il sistema è anche in grado di aumentare la deportanza del veicolo, migliorandone la trazione e la stabilità ad alta velocità. Hyundai ha testato l’AAS sulla Genesis GV60, riducendo il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,008 e migliorando la resistenza del 2,8%. Sulla base di questo risultato, si può prevedere un miglioramento dell’autonomia di circa 6 km.

Porsche sventrata e… Entro l’anno il nuovo Transit elettrico

Non solo auto: anche tra i veicoli commerciali aumenta l’offerta di modelli elettrici. Entro l’anno anche il Ford Transit Courier arriverà in versione EV, mentre la versione termica è già pronta a raggiungere il mercato europeo. Con un design completamente rinnovato che, secondo la Casa americana, offre il 25% in più di volume di carico rispetto alla generazione precedente. E che può ora trasportare due Europallet.

Ford parla quindi di una maggiore portata e di “un’estetica che strizza l’occhio ai SUV“. Il nuovo Transit Courier è integrato con la piattaforma software e i servizi connessi di Ford Pro, per garantire efficienza operativa riducendo i tempi di fermo. Ancora non sono stati comunicati i dati tecnici del nuovo modello, né i prezzi per l’Italia della versione elettrica.

Norvegia: elettrico l’88% dei nuovi taxi nel 2023

La Norvegia si conferma il paradiso dell’elettrico, non solo tra i privati. Nel 2023 l’88% di tutti i nuovi taxi acquistati era completamente elettrico, una percentuale superiore al dato già ragguardevole delle immatricolazioni totali, l’82,4%. In alcune città, come Bergen e Stavanger, tutti i nuovi taxi entrati in servizio lo scorso anno erano elettrici. A Trondheim si è arrivati al 97%, nella capitale Oslo al 90%.

Una rivoluzione che comincia a interessare anche l’Europa continentale, per le norme anti-inquinamento sempre più severe. Ad Amburgo, in particolare, dal 2025, i nuovi taxi dovranno essere tutti elettrici.

