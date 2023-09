Polizia Stradale in Tesla non solo in California e Inghilterra , ma anche in Italia. Non ci sono ancora i dettagli, ma le foto dell’allestimento e tanti commenti.

Polizia Stradale in Tesla Model X: dopo la Lamborghini…

Sulla pagina Facebook PolinfostradaFan sono state pubblicate tre foto con le immagini della Tesla Model X con la livrea della Polizia. Gli amministratori della pagina sottolineano: “Buon giorno. In arrivo la Tesla in uniforme“. Non è ancora su strada e manca la comunicazione ufficiale, ma dovrebbe trattarsi di una versione Plaid, super-prestazionale. Probabilmente in servizio sulla A22, l’Autostrada del Brennero. Questo allestimento del Model X è decisamente prestazionale, con 252 km/hdi velocità di punta e 2,3″ nello 0-100. Roba da scoraggiare qualsiasi malvivente. Il prezzo di listino è stato recentemente ribassato a 114.990 euro, l’autonomia è di 543 km. Ricordiamo che nella flotta della Stradale non sono mai mancate auto molto performanti, come Lamborghini e, in passato, anche Ferrari

La polizia inglese promuove Tesla, ma quanti scettici

Mezzi Tesla sono da tempo in uso o in sperimentazione presso Polizie di tutto il mondo. Quella inglese è stata una sperimentazione interessante. Dopo un anno è emerso che i servizi ausiliari – come le luci speciali -sostanzialmente non hanno inciso sull’autonomia. Promossa anche la ricarica tra un turno e l’altro. Insomma si è comportata bene. Il beneficio è lo scatto insuperabile rispetto alle auto termiche, anche quelle preparate e modificate della Polizia. Ideale per i poliziotti inglesi, quindi, per gli inseguimenti o quando è necessario un intervento veloce. La pensa all’opposto una parte dei followers che hanno commentato su PolinfostradaFan l’arrivo di Tesla nella flotta italiana: “Siamo italiani è costruiamo vetture con motori fantastici. Non facciamo ridere con vetture elettriche per compiacere all’Europa“. O fake news come “In bocca al lupo colleghi! Un consiglio: occhio agli incendi da sovraccarico delle batterie… sempre pronti a fuggire dall’abitacolo…“. C’è anche chi difende la scelta, come Leonardo: “Ha oltre 700Cv, che inseguimenti… “.

PRIMISSIME IMPRESSIONI A BORDO DELLA NUOVA VW ID.7: IL NUOVO VIDEO DI PAOLO MARIANO