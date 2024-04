Polestar, meno emissioni (9% nel 2023) e net zero nel 2040

Polestar ha ridotto le emissioni di gas serra per auto venduta del 9% nel 2023 e ribadisce la roadmap climatica per il 2040, quando arriverà ad emissioni nette zero.

Nel suo report di sostenibilità 2023 appena pubblicato (questo è il link al documento), il brand svedese di auto elettriche ad alte prestazioni annuncia “progressi significativi“. In termini assoluti le emissioni di CO2 per auto venduta sono diminuite del 3,4 tCO2e rispetto al 2022.

Questo risultato è il frutto di tre azioni principali:

-l’impiego di materiali attentamente selezionati con un minor impatto climatico;

-l’uso di elettricità rinnovabile nella produzione di automobili e batterie;

-l’adozione di misure per migliorare l’efficienza energetica durante l’utilizzo.

“I risultati ottenuti nel 2023 e le ambizioni future dimostrano che è possibile separare la crescita dall’aumento delle emissioni” commenta l’azienda.

Fredrika Klarén, responsabile della sostenibilità di Polestar, conferma l’obiettivo di «accelerare la transizione verso i veicoli elettrici». «È importante riconoscere – aggiunge – che nel nostro settore c’è ancora ampio spazio per miglioramenti concreti». Questo rende «la nostra roadmap climatica più tangibile, avanzando verso il nostro obiettivo climatico del 2040».

Nel 2023, Polestar si è anche concentrata sul potenziamento delle sue pratiche di tracciabilità e all’espansione del monitoraggio di minerali a rischio per le batterie. Ora ha la possibilità di tracciare il litio e il nichel utilizzati nelle batterie della Polestar 3, integrando così il monitoraggio del cobalto e della mica avviato rispettivamente nel 2020 e nel 2021 tramite la tecnologia blockchain.

Sempre nel 2023 Polestar ha introdotto una piattaforma digitale per ottimizzare la raccolta dei dati relativi alla sostenibilità al fine di sostenere la trasparenza e la conformità agli standard e alle regolamentazioni.

