Polestar 5 con batterie StoreDot: dal 10 all’80% in dieci minuti

Polestar e StoreDot, pioniere della tecnologia delle batterie a ricarica rapida, hanno dimostrato con successo la tecnologia StoreDot Extreme Fast Charging (XFC) in un’auto, caricando per la prima volta un prototipo marciante di Polestar 5 dal 10 all’80% in appena 10 minuti.

Il prototipo ha registrato un tasso di carica costante a partire da 310 kW, fino a raggiungere un picco di oltre 370 kW al termine della carica.

Il pacco batterie sperimentale ha capacità di 77 kWh e utilizza celle al silicio. In un auto di medie dimensioni potrebbe aggiungere 320 km di autonomia in 10 minuti. La nuova batteria potrebbe equipaggiare in futuro i veicoli della casa svedese.

La tecnologia XFC di StoreDot utilizza celle a prevalenza di silicio con densità di energia pari a quella delle celle NMC. E il sistema non richiede sistemi di raffreddamento speciali nel veicolo. I moduli della batteria sperimentale XFC hanno una funzione strutturale che “migliora le proprietà meccaniche e la capacità di raffreddamento”.

Hanno inoltre “un’elevata riciclabilità e facilità di manutenzione, fondamentali nella progettazione del pacco” sostengono le due aziende in un comunicato .

Nelle attuali batterie le velocità di ricarica rapida variano in base allo stato di carica, con una fase ascendente all’inizio e una discendente dopo aver superato il 50-60% della carica. Durante il test, invece, Polestar ha registrato un aumento della velocità di ricarica da 310 kW al 10% di SOC a oltre 370 kW all’80%.

Per la dimostrazione è stato utilizzato un nomale caricatore DC HPC.

Doron Myersdorf, CEO di StoreDot, e Thomas Ingenlath, CEO di Polestar hanno sottolineato che con queste velocità di ricarica gli automobilisti elettrici potranno pianificare i loro lunghi viaggi in modo «simile a quello che si vive oggi con un’auto a benzina». In questo link è disponibile un video sul test.

