Gli pneumatici airless della NASA ora sono in vendita

L’idea sviluppata dalla NASA di pneumatici airless e con una memoria è stata sviluppata da un’azienda e passerà dalla fantascienza alle ruote delle eBike più all’avanguardia.

Un lavoro lungo due anni che ha prodotto frutti provenienti dal futuro. In particolare del futuro della mobilità a due ruote, sostenibile sì ma anche incredibilmente tecnologico. Altro che decrescita felice, infatti l’azienda statunitense Smart Tire Company, con sede in Ohio, ha sviluppato pneumatici per biciclette airless a memoria di forma. Da tutto questo lavoro sono nati appunto gli pneumatici Metl, disponibili già ora su Kickstarter.

Quando parliamo di Smart Tire Company ci occupiamo di Brian Yennie e Earl Cole che sono partiti qualche anno fa proprio dal concept usato dalla Nasa per costruire le gomme e le ruote di tutti i mezzi lanciati nello spazio. Da questo lavoro sono uscite fuori le Metl che non hanno bisogno di essere gonfiate. Ma che soprattutto usano la tecnologia shape memory, appunto la memoria di forma. Ovvero fatte di un materiale intelligente in grado di modificare dimensioni, forma, rigidità e deformazione in risposta a diversi stimoli esterni (calore, campo elettrico e magnetico, acqua o luce). Compresi quelli fisiologici come pH, temperatura corporea e concentrazione di ioni.

Pneumatici eBike senza aria, ma con l’aria

Occorre adesso fare una precisazione sul concetto di airless. Infatti questi pneumatici “never-go-flat” sono stati creati in collaborazione con la NASA, che aveva già applicato la stessa tecnologia agli pneumatici per i suoi veicoli rover planetari. Ma non sono senza aria in senso letterale, infatti sono cavi, quindi contengono aria, che semplicemente non è pressurizzata, né è necessaria affinché lo pneumatico mantenga la sua forma. Al centro di ogni pneumatico Metl c’è una molla simile a Slinky che corre tutto intorno allo pneumatico. Quella molla è costituita da una lega di nichel-titanio a memoria di forma nota come NiTinol. La stessa è descritta da Smart tire company: “resistente come il titanio ma anche elastica come la gomma”.

È importante sottolineare che quando il NiTinol viene posto sotto pressione, inizialmente si deforma, ma poi ritorna alla sua forma originale. Questa caratteristica consente allo pneumatico Metl di comprimersi e rimbalzare delicatamente, fornendo una guida fluida proprio come uno pneumatico. La molla è racchiusa in un materiale di poligomma che forma i fianchi trasparenti dello pneumatico e il battistrada sostituibile.

Uno pneumatico potenzialmente infinito

Secondo l’azienda, questa configurazione incorpora solo la metà della gomma di un normale pneumatico. Inoltre, anche se il battistrada potrebbe dover essere sostituito all’incirca ogni 8000-12000 km. Insomma, secondo quanto riferito, lo pneumatico principale dovrebbe durare per tutta la vita della bici.

Per questa introduzione commerciale della tecnologia, Smart Tire Company offre uno pneumatico da strada/terra nelle dimensioni 700 x 32c, 35c e 38c. Il modello 35c dovrebbe pesare 450 grammi, che è circa la metà del peso dei concorrenti tradizionali. Inoltre l’azienda comunica che, mentre questa prima versione dello pneumatico avrà una rigidità fissa, i modelli futuri potrebbero consentire agli utenti di aumentare la rigidità pompando più aria. Saranno quindi semipneumatici, ma non si appiattiranno mai completamente.

Quanto costa Metl

Dando per scontato che si arrivi alla produzione di questi pneumatici eBike visto che l’investimento richiesto sulla piattaforma Kickstarter è già stato superato. All’acquirente serve una spesa di circa 450 euro per ricevere il set di due pneumatici. Se si vogliono acquistare le ruote completa rivestite in alluminio o fibra di carbonio bisogna spendere rispettivamente 1.200 o 2.200 euro. D’altronde parliamo di tecnologia spaziale e i prezzi sono conseguenti. Le spedizioni degli pneumatici Metl inizieranno a giugno 2024.

Altre tecnologie eBike

Ma ci sono anche altre novità tecnologiche che ultimamente sono apparse sulle eBike. Ad esempio Urtopia ha integrato il ChatGPT di OpenAI. Grazie a questa innovazione, l’eBike diventa un mezzo di trasporto veramente intelligente e reattivo, capace di offrire una serie di servizi e funzionalità avanzate. Il sistema di controllo di Urtopia è stato completamente sviluppato e integrato con ChatGPT.

Per non parlare di Pi-Pop che è la prima eBike senza batteria. Sì, perché questa bici francese utilizza un supercondensatore che immagazzina l’energia della pedalata e la rilascia quando serve.

