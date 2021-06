Pirelli con Enel X: ricariche nei gommisti Driver

Pirelli con Enel X per installare ricariche per auto elettriche nella rete di gommisti Driver. La firma dell’accordo al MiMo, Milano–Monza Motor Show.

Pirelli con Enel X: colonnine e da 22 a 50 kW

Il progetto coinvolgerà da subito numerose officine Pirelli in Italia, poi sarà la volta della Spagna e di altri paesi europei, con una road-map in definizione. La stazione di ricarica presso i centri Driver Pirelli sarà disponibile in diverse dimensioni, a seconda del territorio e del volume di traffico dell’officina. In particolare, Enel X metterà a disposizione dei dealer Driver caricatori fra i 22 KW e i 50 KW di potenza, capaci di rifornire anche più veicoli contemporaneamente. I Driver Pirelli che decideranno di rendere le colonnine accessibili a tutti saranno visibili sulle app di diversi Mobility Service Provider. Tra questi, ovviamente, JuicePass di Enel X, l’app che permette di cercare le stazioni di ricarica più vicine, prenotare e pagare. Monitorando costantemente anche da remoto lo stato di ricarica del veicolo.

Non solo pneumatici, si punta sulla e-mobility, con formazione

Questo progetto si inserisce nelle diverse attività che Pirelli realizza nel campo della sostenibilità. E rappresenta un contributo per sostenere la diffusione delle auto elettriche, che oggi trova il primo limite nella mancanza di capillarità dell’infrastruttura di ricarica. La collaborazione tra le due aziende fa parte di un progetto europeo di sviluppo dei servizi Driver per la e-mobility. Si tratta di un segmento in costante crescita e a cui le officine Driver Pirelli dedicheranno sempre più attenzione nell’offerta di servizi. Non solo gomme, dunque. Il progetto prevede, oltre all’installazione della stazione di ricarica, anche un percorso di formazione specifica per il rivenditore. Ad oggi sono circa 13mila i punti di ricarica installati da Enel X sul territorio italiano.