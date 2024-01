Anno : ottobre 2021

Km: 18 mila

Check batteria : 93%

: 93% Città: Gorizia (FVG)

Gorizia (FVG) Prezzo: 21 mila euro

Peugeot e2008 immatricolata nell’ottobre 2021 vendesi. La propone Ivan: l’auto ha solo 18 mila km all’attivo e qui il lettore ne fa una minuziosa descrizione. Per vendere il vostro mezzo elettrico (non solo auto), scrivete a info@vaielettrico.it

“Cari amici di Vaielettrico, nel ringraziarvi per il servizio che fate per tutti noi appassionati delle macchine elettriche, vi invio per la vendita la mia Peugeot e2008. È stata immatricolata a ottobre 2021, in allestimento GT Pack (il più completo, manca solo la ricarica wireless per lo smartphone) con 18.000 Km all’attivo. Sempre tagliandata in centro Peugeot (primo anno check base e secondo anno con sostituzione del filtro per polline e sostituzione dell’olio del circuito frenante, serviva?). La batteria da 50kWh ha uno “stato di salute” dopo 2 anni e 3 mesi del 93% (5% persi nel primo anno). La macchina è perfetta e tenuta sempre al coperto. La cambio per passare a qualcosa di più performante in autostrada, visto il cambio di lavoro che mi ha obbligato a fare più km ad alta velocità rispetto prima“.

Il prezzo richiesto è di 21 mila euro

“Questa macchina mi ha dato moltissime soddisfazioni su urbano ed extraurbano (media di 13.5 kWh/100km sui 18.000 percorsi). Non si può dire lo stesso per quanto riguarda i viaggi oltre i 120 Km/h, vista la forma non proprio aerodinamica del frontale. Dall’esperienza del mio utilizzo si riescono a percorrere 330 Km in urbano ed extraurbano con ottime condizioni di temperatura, e 200 Km in autostrada. Il prezzo di vendita è di 21.000 euro. Un ottimo punto d’accesso per chi vuole passare ad un’ elettrica, bella, spaziosa e perfetta per la vita in città senza spendere un occhio della testa (42.000 da listino nel 2021). Per ulteriori info potete contattarmi alla mail ivyn87x@gmail.com“.

