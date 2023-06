Peugeot e DAB Motors, verso la prima moto elettrica del Leone?

Peugeot Motocycles ha acquistato la quota di maggioranza di DAB Motors. Cosa uscirà dall’unione? Quando vedremo la prima moto elettrica?

Da un lato DAB Motors, brand innovativo con idee di design, ma al quale manca sicuramente una “storia”. Dall’altro Peugeot che invece vanta una tradizione lunga più di un secolo, una consolidata esperienza anche sulle due ruote e una rete di distribuzione globale. Un’unione annunciata dai due brand che conferma l’intenzione della Casa del Leone a entrare nel mercato delle moto elettriche. Questo accordo infatti per la Francia potrebbe rappresentare un nuovo impulso creativo sul versante della mobilità elettrica. La capacità industriale di Peugeot Motocycles consentirà a DAB di produrre su larga scala la sua moto elettrica. Al contempo, il brand parigino potrà assorbire le conoscenze che DAB Motors ha conseguito nel campo della progettazione di moto elettriche di alta gamma.

DAB diventa a maggioranza Peugeot

Scendendo più nel concreto, la partnership si è concretizzata in un cospicuo investimento di Peugeot che ora detiene la quota di maggioranza della società. DAB potrà industrializzare il suo Concept-E e potrà farlo utilizzando proprio gli storici impianti di Peugeot Motocycles a Mandeure, in Francia. Avere alle spalle una Casa di questo peso consentirà di aumentare la produzione e renderla più efficiente con una conseguente riduzione dei costi.

«Sono entusiasta di collaborare con un produttore storico come Peugeot Motocycles –ha affermato Simon Dabadie, CEO e fondatore di DAB Motors-. Questa collaborazione strategica porterà DAB Motors a un livello superiore. Con il supporto di Peugeot Motocycles, DAB Motors presto produrrà in serie le sue motociclette elettriche e le consegnerà in tutto il mondo».

«La principale forza trainante della nostra collaborazione risiede nella promessa del marchio DAB: fornire emozioni su ruote a persone coraggiose -ha affermato Sebastien Mas, Presidente di Peugeot Motocycles-. Questo potente impegno ci ha portato a riconoscere la necessità di avventurarci nel regno elettrico, basandoci sulla nostra eredità di lancio di motociclette 125 anni fa. Inoltre, l’essenza di entrambi i marchi è radicata nella produzione in Francia. Siamo molto orgogliosi di produrre localmente le nostre gamme premium, preservando la nostra forte esperienza e contribuendo alla crescita dell’industria francese».

Dietro a questa partnership, a questa acquisizione, si può leggere un interesse della Casa del Leone per l’ambito delle due ruote elettriche. Chissà quando vedremo una moto a zero emissioni a marchio Peugeot.

