Peugeot e-208 Allure

Ecco il messaggio di Tommaso: “Volevo chiedervi se fosse possibile inserire sul vostro sito la mia Peugeot e-208, qui sopra le principali caratteristiche. Optional vari elencati qui di seguito. Wireless charging per smartphone. Tetto panoramico con tendina. Vetri posteriori e Lunotto posteriore oscurati – Sensori di parcheggio posteriori con telecamera 180°. Chiave con apertura e accensione Keyless -Peugeot i-Cockpit 3D. Schermo 10″ con Android Auto e Apple CarPlay. Navigatore integrato. Qualche graffio , soprattutto in corrispondenza dello spigolo della porta guidatore, nulla di grave e posso mandare foto dettagliate. Auto completamente originale. Manutenzione ordinaria eseguita, gomme posteriori originali e gomme anteriori con solo 8.000km “

“ Sono un possessore di una Citroen E-C4 da Marzo 2021 con 30000 km circa. La vendo perché vorrei passare a Tesla . L’auto è come nuova , confortevole, spaziosa. Allestimento Feel Pack. Prezzo 25.000 euro. Grazie a Vaielettrico per la disponibilità”. Roberto

”Ho unaconcompleta di optional, di colore nero e tetto grigio.È in perfettissime condizioni,, con versamento in anticipo 12.000 euro e mensile di 300 euro compreso tutto assicurazione furto e incendio, ecc. Versati fino ad oggi in totale 16.000 euro.per solo 6.000 euro”. Contatti: Giovanni,cell. 3472537887Vorrei vendere la miacolore Bianco Perlato. Immatricolata il 25 Settembre 2020, ha percorso 39.000 km. La batteria e i motori sono in. Il prezzo è die l’auto è visibile nella provincia di“.Marco. Chi fosse interessato a comprarla può inviare una mail a