Anno : 3/2022

: 3/2022 Km : 18.500

: 18.500 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Crocetta del Montello (TV)

Prezzo: 26.000 euro

Peugeot e-2008 Allure vendesi. La propone Attilio, un lettore delle provincia di Treviso. L’auto, del marzo 2022, ha solo 18.500 km. Ricordiamo che per le proposte di cessione o di acquisto potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Peugeot e-2008 Allure con 18.500 km

Ecco come Attilio descrive l’auto che intende cedere: “Vorrei pubblicare il mio annuncio di vendita di una Peugeot e-2008 Allure, immatricolata a marzo 2022, con al momento 18.500 km. La cambio per necessità di prendere un altra tipologia di auto elettrica, con una seduta più accessibile per necessità di trasporto anziani. L’auto ha avuto i regolari controlli in concessionaria e ha fatto meno di una decina di ricariche fast. Si trova a Crocetta del Montello (TV), e la vendo per 26.000 euro. Gli interni sono praticamente perfetti, la carrozzeria è in ottimo stato. Assieme all’auto vendo anche gomme invernali Continental con un solo anno di vita“. Per contatti: attilio_crivellin@fastmail.net oppure info@vaielettrico.it

