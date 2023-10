Anno: 07/2020 km: 39.000

Città: n.d.

Prezzo: 28.000

Massimo vende la sua Peugeot 2008 II e-2008 GT Line 100kW da 57 kW (77 CV) e batteria 50kw.

La potenza è di 136cv e 260nm, tre tagliandi eseguiti. Non è stato fatto un check della batteria. Un solo proprietario e no-fumatore il prezzo di vendita trattabile è di 28.000 euro.

Questi i dispositivi di serie inclusi in allestimento GT-LINE:

– pulsanti di SOS e assistenza stradale;

– sensori di parcheggio anteriori/posteriori;

– Telecamera posteriore 360gradi ad alta risoluzione;

– Radar per segnalazione distanze di sicurezza;

– Cruise control standard;

– Limitatote di velocità max;

– sensore stanchezza;

– city Active break control;

– sistema di frenata anticollisione automatico attivo di giorno e di notte;

– rilevamento della velocità massima con riconoscimento dei segnali stradali.

– line assist;

– comandi vocali;

– comandi al volante;

– Fari FUll LED con Gestione autonoma degli abbaglianti in base ai veicoli che precedono o arrivano dal fronte opposto;

– Accensione dinamica/automatica delle luci ausiliarie in base al mov. sterzo – per maggiore visibilità notturna in curva;

– fendinebbia a LED;

– Sistema di Segnalazione pressione pneumatici;

– Radio ADAB;

– Cerchi in lega da 17″;

– Gestione telefonate via bluetooth;

– Wifi spot;

– Android auto e Apple car play;

– Pre-condizionamento vettura anche da cellulare;

– Vetri posteriori e lunotto oscurati;

– Specchietti ripiegabili elettronicamente;

– battitacco in alluminio;

– illuminazione ambientale a 8 colori;

– i sedili sportivi;

– la pedaliera in alluminio;

– sensori di parcheggio anteriori;

– calotte dei retrovisori e tetto in colore nero.

I dispositivi extra allestimento sono:

– Vernice BLU VERTIGO (800€)

– Tessuto Capy NERO / MISTRAL (100€)

– ACTIVE BLIND CORNER Assist (150€)

– Wireless SmartPhone Charging (150€)

– Keyless Access & Start (350€)

– DISPAY Centrale 3D Connected Navigation 10HD (800€)

– Cavo di Ricarica monofase da casa a 2.3kwh

– Cavo di ricarica trifase 22kw per colonnine pubbliche (500€)

– Set completo (num.4) di Pneumatici invernali Bridgestone Blizzak LM005 – percorsi 5000km (750€).

