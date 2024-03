Passerò all’elettrico, ma l’autonomia….

Ormai deciso a passare all’elettrico, Luca si interroga sull’autonomia necessaria per compiere nei we il tragitto da Aosta a Genova. Quale modello mi consigliate, chiede? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Tutti i week end devo andare da Aosta a Genova: quale modello elettrico posso scegliere?

“Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca, ho 30 anni e dopo 12 anni di guida Punto Twinair a benzina, sto valutando l’acquisto di auto elettrica.

Leggo da parecchi mesi il vostro sito e sono convinto che la scelta elettrica sia il futuro.

I miei dubbi però sono riguardo all’autonomia e sul modello da acquistare per cui mi rivolgo a voi. Mi spiego meglio, in settimana ho la possibilità di ricaricare in garage con rete elettrica, ma nel weekend faccio spesso da Aosta a Genova e ritorno e penso che ricaricherò a bassa tensione a destinazione. Dalla mia Punto Twinair a benzina a una di queste tre elettriche… Il mio dubbio principale sul cambio da termico a elettrico riguarda l’autonomia per il viaggio del weekend senza effettuare tappe di ricarica e effettuare il viaggio rispettando i limiti senza essere limitato a 100km/h. Sto valutando Hyundai Kona 64 KWh, MG4 Trophy extended range(77 KWh) e Kia Niro. Cosa ne pensate? Potrebbero essere soluzioni per le mie aspettative? „ Luca

Tutte ok, ma tanta autonomia le serve?

Risposta-Per il suo viaggio settimanale da Aosta a Genova non avrà problemi, qualunque modello scelga fra i tre che ha nel mirino. Anche nelle peggiori condizioni ambientali, come un freddo intenso, potrà coprire quel tratto autostradale di circa 250 km senza alcun pit-stop per la ricarica. Su questo non ci piove.

Fossimo in lei ci chiederemmo però se le sia davvero indispensabile puntare su autonomie e costi così alti (oltre i 480 km e oltre i 40.000 euro). Versioni più economiche degli stessi modelli, o veicoli di altri costruttori, le garantirebbero comunque di coprire il tragitto da Aosta a Genova senza soste nella stragrande maggioranza delle situazioni.

Usando quotidianamente l’auto elettrica, infatti, presto si renderà conto che adottando una guida accorta i consumi si riducono significativamente. E l’autonomia reale può addirittura superare quella dichiarata. Basta ridurre leggermente la velocità impostata sul cruise control, viaggiare sempre in modalità ECO, evitare di schiacciare a fondo in accelerazione.

Le ricariche in viaggio non sono la peste

Si accorgerà anche che le ricariche in viaggio non sono il demonio. Anzi, spesso coincidono con soste che farebbe comunque e non ne modificano i tempi.

Le faccio un esempio. Se lei decidesse di passare all’elettrico con MG4 Standard anziché con la versione Trophy extended range, risparmierebbe esattamente 10 mila euro. Avrebbe un’autonomia dichiarata di 350 km anziché di 520 km. In Autostrada l’autonomia scenderebbe tra 230 e 280 km, a seconda delle condizioni atmosferiche e dello stile di guida. Perciò sul suo percorso Aosta-Genova potrebbe essere costretto a ricaricare.

Ma potrebbe farlo a una delle colonnine HPC di Free To X presso la stazione di servizio di Occimano, sull’Autostrada dei Trafori. Il navigatore della App di Enel X consiglia un rabbocco di soli 9 minuti, meno del tempo per un caffè. E allungherebbe il tempo di percorrenza a 3 ore rispetto alle 2 ore e 40 indicate dal navigatore di Via Michelin per un’auto con maggiore autonomia e con cruise control a 130 kmh fissi.

Decida lei se ne vale la pena.