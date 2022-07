Parcheggi gratis: perché negarli alle plug-in?

Parcheggi gratis nelle strisce blu: perché negarli alle ibride plug-in e concederli solo per le elettriche pure? Ce lo chiede Mario, un lettore emiliano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Parcheggi gratis: lo sanno che anche le plug-in possono andare in elettrico?

“Sono da una settimana felice possessore di una MG EHS ibrida plug-in. Mi trovo in una nota cittadina in provincia di Modena. Approfittando della presenza di una pattuglia di Polizia municipale chiedo delucidazioni sulla modalità du fruizione dei parcheggi con strisce blu. Mi viene risposto che solo i veicoli elettrici usufruiscono del parcheggio gratis, tutti gli altri (ibridi) no. Chiedo se conoscono la differenza tra HEV, MILD HEV, FULL HEV, PHEV E BEV. Mi rispondono che per le amministrazioni esistono i veicoli elettrici, ibridi e termici. Gli faccio notare che tra gli ibridi ci sono differenze e cioè che le plug-in possono anche andare solo in elettrico, mentre le altre no. Mi rispondono che sono ibride e non sono tenuti a conoscere le differenze. Mi chiedo: la transizione verso l’elettrico la dobbiamo fare solo noi cittadini? Grazie“. Mario

Ecco perché i vantaggi sono solo per le EV

Risposta. Ci sembra che i vigli in questione si siano comportati in modo ineccepibile. Non spetta a loro decidere se le ibride plug-in devono godere degli stessi vantaggi accordati alle elettriche pure. Devono far rispettare norme stabilite da altri, senza tanto disquisire se siano giuste o meno. Concedere la sosta gratuita nelle strisce blu alle sole elettriche è un orientamento ormai condiviso in buona parte dei Comuni italiani. Così come l’accesso alle Zone a traffico limitato. Con le EV hai la certezza che si circoli a emissioni e rumore zero, cosa che con le ibride plug-in non è assicurata. Dipende dall’uso, più o meno corretto, che se ne fa. I lettori che ci seguono, e non abbiamo dubbi sul fatto che Mario sia tra questi, ci parlano di un utilizzo in gran parte in elettrico. Con il motore termico all’opera solo per spostamenti lunghi. Ma purtroppo le indagini effettuate a livello internazionale per la maggior parte degli utilizzatori raccontano un’altra storia.