Paesi Baschi in Model 3, la vancanza (quasi) perfetta

Una vacanza (quasi) perfetta quella da Pistoia ai paesi Baschi in Model 3 che ci racconta Riccardo. Ha percorso 3.500 km in 10 giorni, negli stessi tempi e con le stesse modalità di un’auto endotermica.

di Riccardo Paperetti

A marzo ho acquistato una Tesla Model 3 SR+ usata con 84K km direttamente in Tesla, attirato dai bassi tassi di interesse, dall’autopilot avanzato che Tesla aggiunge su tutti i suoi usati e dall’estensione di garanzia di un anno o 20K km.

Usato con 84 mila km, più altri 12 mila senza problemi

Ci tengo a precisare che con la vecchia ibrida non facevo moltissimi km. Ho la fortuna di abitare vicino al luogo di lavoro e mi attestavo sui 15K km l’anno. Quindi facendo due conti ho preferito non installare una wallbox nel posto auto e ricaricare sempre sulla rete Be Charge attraverso gli abbonamenti. Da marzo ad ora ho già fatto poco più di 12K km senza nessun problema, ansia da ricarica o tempi morti spesi aspettando che la macchina si ricarichi perché riesco sempre a ricaricare in situazioni dove normalmente parcheggio l’auto per fare altro.

Ovviamente confrontandomi con amici, parenti e colleghi, la domanda era sempre la stessa, quanti km di autonomia hai? E se devi fare un lungo viaggio?

Quale migliore occasione delle tanto agognate vacanze per farmi un viaggio On the road che tutti pensavano fosse un supplizio se non addirittura impossibile? Tra l’altro è il mio modo preferito di fare le vacanze e, quindi, via di pianificazione dell’itinerario.

Come ho sempre fatto, ho cercato di pianificare la lunghezza delle tappe in modo che fossero sostenibili per mio figlio, un bambino di 10 anni. Anche con l’endotermica non ho mai fatto tappe più lunghe di 500 o 600 km in un giorno. Quindi l’approccio è stato lo stesso.

La pianificazione? Quella di sempre se hai famiglia

Rispetto alla vecchia auto ho preferito controllare, attraverso l’app ABRP, la fattibilità degli spostamenti e le soste suggeritemi. Dopo aver fatto il viaggio mi rendo conto che non sarebbe stato necessario anche se, pianificare, da più sicurezza e tranquillità nell’affrontare gli spostamenti a lunga percorrenza.

Tesla ha un ottimo sw di gestione della navigazione ma, purtroppo, non integra molto bene le ricariche che non vengono effettuate presso i SUC, quindi prima di ogni tappa pianificavo su ABRP le soste in concomitanza di colonnine in roaming Be Charge e le inserivo sull’itinerario, quasi sempre Ionity, sapendo comunque di poter contare tranquillamente sulla rete SUC per qualsiasi evenienza.

La Francia è servita benissimo, sia di SUC che di punti di ricarica in roaming, per esempio Ionity. I paesi Baschi invece sono un po’ più carenti di punti di ricarica sfruttabili con Be Charge.

Meglio la Francia dei paesi Baschi

La prima tappa nei paesi Baschi è stata San Sebastian, visto che non c’è il SUC e non ci sono colonnine pubbliche in roaming, ho dovuto optare di arrivare con la percentuale necessaria per fare il trasferimento da San Sebastian a Bilbao.

Ma la distanza tra San Sebastian e Bilbao è di circa 130km passando dalla costa e visitando le varie località balneari, mi è bastato un rabbocco su un destination charger Tesla, quindi gratuito, in un centro commerciale di San Sebastian per darmi la tranquillità necessaria per arrivare a Bilbao.

A Bilbao la situazione è tornata alla normalità, visto che c’è il supercharger e diverse colonnine in AC sfruttabili.

Nel mio viaggio di ritorno ho deciso di passare dai Pirenei, il trasferimento da Bilbao ai Pirenei è stata una passeggiata grazie proprio ai supercharger, inoltre ho avuto la fortuna che quel giorno, era il decimo anniversario dell’inaugurazione dei SUC in Europa e la ricarica era gratuita. Candanchù è una località a 1500 mt di altitudine con temperatura basse, nonostante il periodo, si parla di 5 gradi durante la notte e, sfortunatamente, l’impossibilità di ricaricare a colonnine pubbliche, insomma proprio una di quelle località che spesso sentiamo additare come impossibili da raggiungere in elettrico.

Al ritorno 700 km, con uno stop in più del necessario

Il viaggio di ritorno da Nimes a Pistoia di quasi 700 km è stata la tappa più lunga del viaggio, sono partito con il 100% da Nimes alle 11, ho fatto una ricarica presso un SUC in Francia, una ricarica ad una ionity a Ceriale Sud e una ricarica allo Ionity di Brugnato, per poi accorgermi che con una pianificazione meno pessimista, come quella che fa ABRP, avrei potuto ricaricare solo due volte in quasi 700km. L’arrivo a Pistoia è stato alle 19, considerando che Google Maps mi suggerisce un tempo di percorrenza senza ricariche di 7 ore e 13 minuti, avercene messe 8, con tre ricariche, di cui una lunga per fare un pranzo veloce, mi sembra molto vicino ai tempi di percorrenza di una normale famiglia su un’auto endotermica.

Ricapitolando, questo viaggio mi ha aperto nuovi orizzonti in termini di percorrenza in elettrico. Mi ha fatto apprezzare la versatilità e la comodità di un’auto come la Model 3, la sua ottima capacità di carico, perché l’auto era carica di bagagli e tre persone, il comfort di marcia e sicurezza, la capillarità dei SUC e la presenza di punti di ricarica nelle aree di sosta in autostrada.

Da migliorare roaming, affidabilità e ricarica in hotel

Mi ha anche aperto gli occhi, però, su quali siano i problemi della mobilità elettrica in Italia ma, soprattutto, in Europa.

Ho trovato la rete di ricarica capillare in tutte le località visitate ma non è sfruttabile completamente. Per esempio nei paesi Baschi ho trovato almeno due gestori differenti, Iberdrola e Repsol, che non andavano in roaming con Be Charge.

Le colonnine dovrebbero essere sfruttabili con qualsiasi gestore, ovviamente a tariffe differenti ma comunque attivabili per casi di emergenza senza bisogno di installare decine di app differenti, è necessario promuovere l’interoperabilità dei gestori.

Altro problema la certificazione della piena funzionalità dei punti di ricarica. Più di una volta, specialmente alle Ionity, ho trovato colonnine non funzionanti. Sull’app mi dava la colonnina funzionante mentre poi, alla prova dei fatti, il punto di ricarica non erogava. Quindi è necessaria la certificazione che un punto di ricarica funziona correttamente.

Negli hotel a volte spacciano una presa a muro per punto di ricarica. Può anche andare bene in certi casi ma l’installazione di wallbox dovrebbe essere la prassi, per garantire al cliente un servizio che sia sicuro, affidabile e anche abbastanza veloce. Visto il costo di certi parcheggi interni agli hotel, dire che offri un certo tipo di servizio può essere fuorviante.

Bilancio: un’iniezione di fiducia lunga 3.500 km

Tirando le somme, 3.500 km in 10 giorni, 560kwh consumati, 18 ricariche di cui 2 gratuite presso SUC e 3 gratuite presso hotel o destination charger in AC. Senza scontare i kwh caricati gratuitamente avrei speso 173€, in realtà ho speso ancora meno.

Ansia da ricarica zero, flessibilità del viaggio praticamente la stessa di un’endotermica, tempi di sosta per ricarica paragonabili ad una normale sosta per rifocillarsi e bisogni fisiologici di una qualsiasi famiglia in vacanza. E il tutto con un’auto con quasi 100K km.

In sintesi, questo viaggio mi ha dimostrato che viaggiare con una Tesla Model 3 è stata un’esperienza senza ansie e con una flessibilità equiparabile a quella di un veicolo a combustione interna. I tempi di sosta per la ricarica sono stati gestibili e conformi alle esigenze di una famiglia in vacanza. Questa esperienza ha rafforzato la mia fiducia nella mobilità elettrica e ha dimostrato che è possibile affrontare viaggi a lunga percorrenza con un veicolo elettrico senza preoccupazioni e con la stessa comodità di sempre.

