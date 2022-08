Ottima scelta la mia plug-in, ma in futuro…?

Ottima scelta la mia plug-in, ci scrive Mirko, soddisfatto della sua Volvo dopo un viaggio in Austria. Ma sta già pensando alla prossima auto: ancora ibrida o…? Vaielettrico risponde. Ricordiamo: i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ottima scelta, un viaggio in Austria consumando solo 5,8 litri/100 km…

“M i chiamo Mirko, scrivo da Bologna. Questa estate ho fatto un viaggio di circa una settimana ad Hallstatt, in Austria, con la mia nuova Volvo XC40 T4 ibrida plug-in. Vorrei sottolineare i pregi delle plug-in, perché se sfruttate bene sono veramente flessibili. Da Bologna ad Hallstatt sono circa 600km e con il cruise adattivo a 125km/h e partendo con batteria al 100%, ho fatto una media andata e ritorno di circa 5,8 l/100km. Considerando la fila che ho fatto sulla A14 e le montagne in Austria, con la mia precedente Jaguar E-Pace 180d non sarei riuscito a fare meglio. Inoltre in Austria ho caricato due volte a pochi minuti dall’albergo con la app Be-Charge, con la quale al primo colpo ho fatto tutto senza problemi.Ad esempio, in un viaggio in mezzo alle montagne di circa 30 km, ho speso l’equivalente di un consumo da 20km/litro, che in montagna è praticamente infattibile “ .

Ottima scelta, ma la prossima auto sarà ancora un’ibrida o un’elettrica pura?

“Ho scelto una plug-in perché al lavoro riesco a caricare gratis, lavorando in una grande multinazionale che sta spingendo sul green. E che ci permette per ora di utilizzare gratuitamente le colonnine da loro montate nei vari stabilimenti bolognesi. Poi a casa ho installato una batteria di accumulo al mio fotovoltaico esistente e wallbox Zappi. Il costo di acquisto è stato più o meno lo stesso della equivalente Jaguar che avevo prima, anzi leggermente meno, e quindi non è vero che le plug-in sono più care. Chiaro, non sono economiche e non alla portata di tutti, ma, se paragonate ad un grosso diesel di simile potenza, non necessariamente sono più care. Il dilemma ce lo avrò tra poco meno di quattro anni, quando dovrò restituire la XC40 e decidere se prendere un’altra plug-in o un’elettrica, ma avrò tempo per pensarci“. Mirko Menzani

Il n.1 della Volvo: “Le ibride plug-in? Soluzione destinata ad essere abbandonata”

Risposta. Nell’ultimo numero di Quattroruote c’è un’intervista al numero uno della Volvo, Jim Rowan. Ecco che cosa risponde alla domanda “qual’è il destino delle plug-in?” (esattamente il suo quesito): “È evidente che è una soluzione destinata ad essere abbandonata. Ma è una tecnologia utile a fungere da ponte con il puro elettrico, perché consente agli automobilisti di acquistare familiarità con le ricariche. Peraltro a noi risulta che molti clienti delle plug-in le utilizzano in modalità elettrica. Il che contraddice la convinzione che molti hanno”. Siamo disposti a scommettere che, con il continuo miglioramento della tecnologia delle batterie (e di tutto il corpo vettura), nel 2026 la sua scelta cadrà su un’elettrica. Con tanti modelli da 7-800 km di autonomia tra cui scegliere.

