Orbea eBike Diem: la bellezza nella quotidianità

Torna di moda la sobrietà, almeno secondo l’azienda basca Orbea che lancia la linea Diem. Una serie di eBike pensata per gli spostamenti di tutti i giorni, tanto che lo slogan che accompagna il video promozionale è proprio “The new A to B”. Il senso della comunicazione è: perché non deve essere piacevole persino muoversi nel traffico? E tutto sommato viene da dare ragione ai creativi di Mallabia perché i momenti “normali” in una vita sono senza dubbio di più di quelli indimenticabili e allora perché non goderseli con qualcosa di bello e funzionale.

Orbea eBike Diem: l’essenziale è visibile

Ma andiamo a vedere cosa propone la eBike Orbea Diem nello specifico per capire se, oltre la comunicazione, c’è anche la realizzazione. A prima vista colpisce la linea essenziale di questa bici declinata in tre modelli differenti. Diem, come dice il nome stesso che in latino significa semplicemente giorno. Però il suo senso si allarga a un concetto molto più ampio e allora può diventare il giorno importante, una ricorrenza da ricordare. E, appunto nel famoso proverbio carpe diem, l’attimo da non farsi sfuggire. Alla fine tutto questo rientra nel progetto di Orbea in una eBike che vuole essere per tutti i giorni, ma che vuole farsi notare sempre.

Si tratta di una eBike progettata specificamente per gli spostamenti cittadini quotidiani. Questa nuova piattaforma, declinata in tre modelli, si basa su tre capisaldi e cioè prestazioni, design pulito e personalizzazione. Da qui ci muove per creare la bici a pedalata assistita totale per chi desidera muoversi agilmente in città. Insomma: l’impresa eccezionale è essere normale. In fin dei conti siamo di fronte al più ambizioso dei progetti e solo il mercato ci dirà se la scommessa dei baschi di Orbea eBike sarà vinta.

Tre modelli di Orbea eBike Diem

Innanzitutto la gamma Orbea Diem offre tre modelli distinti, ciascuno con caratteristiche peculiari in merito alla componentistica. Per quanto riguarda le colorazioni anch’esse sono tre e sono comuni ai tre modelli. Davvero curiose e piuttosto eleganti: Ivory White, Spaceship Green e Glitter Anthracite. I nomi dei modelli sono semplici e cambiano solo nel numero 10, 20 e 30 dove quest’ultimo è il modello base e poi si va a salire. Il peso di tutte in taglia M è 23 kg. Le eBike Orbea Diem sono già disponibili sul sito.

Tutte comunque rispondono alla necessità di costruire eBike ad alte prestazioni, con un focus particolare sulle esigenze della vita urbana. Il design si concentra sul comfort e promette di offrire un’esperienza in sella fluida e confortevole anche sulle strade cittadine più sconnesse. Un elemento chiave della piattaforma Orbea Diem è il suo programma di personalizzazione MyO, che consente ai proprietari di adattare la bici alle proprie preferenze. Questo include opzioni per l’ergonomia, l’adattabilità e una vasta gamma di accessori. Innanzitutto i portapacchi sia sull’anteriore che sul posteriore.

Ebike Orbea Diem 30

Andando nello specifico vediamo alcune delle caratteristiche dei vari modelli. Partiamo da Orbea Diem 30 che è il modello “base”, seppure già piuttosto importante. Il cambio è uno Shimano Cues 9 rapporti con trasmissione a catena tradizionale. Il motore pure è Shimano Ep6 e batteria da 540 Wh. Le luci intelligenti Supernova Starstream e il sistema di frenata reattivo (comune a tutti i modelli della gamma) garantiscono una visibilità ottimale e sicurezza durante gli spostamenti urbani. Il prezzo di Orbea Diem 30 è 3.799 euro.

Il modello di mezzo Diem 20

Per quanto riguarda Orbea Diem 20 non cambia il motore Shimano Ep6, ma in questo caso la batteria ha una potenza da 630 Wh con autonomia promessa di 120 km senza ricarica. Si cambia però per quanto riguarda i rapporti interni Nexus Inter-5 di Shimano e la trasmissione a cinghia Gates e non con catena tradizionale. Il design leggero e maneggevole, grazie all’assetto ribassato comune a tutti i modelli, insieme al sistema di illuminazione intelligente e alle luci avvolgenti, assicura una guida sicura e confortevole in ogni situazione. Prezzo che sale a 4.599 euro.

Diem 10 top di gamma Orbea

In ultimo il top di gamma e cioè Orbea Diem 10. La trasmissione utilizza la cinghia Gates come Diem 20, però il cambio è automatico marca Enviolo. Per quanto riguarda il propulsore si passa a un motore Shimano EP8, con una batteria integrata da 630 Wh che consente un’autonomia di circa 150 km dichiarati. Questo modello è quello più performante ed è rivolto a coloro che cercano una combinazione di prestazioni e praticità.

Il sistema di illuminazione intelligente Supernova Starstream Pro promette la massima visibilità sia di giorno che di notte. E le luci posteriori reattive si accendono automaticamente durante la frenata per aumentare la sicurezza. Costo finale 5.599 euro.

