Omoda 5 EV. Scheda tecnica e prime impressioni

Omoda ha svelato la 5 EV. Un debutto per il mercato italiano. Arriverà entro fine anno a un prezzo di circa 35.000 €.

La Omoda 5 nella versione elettrica arriverà in Italia entro fine anno, dopo la sorella a benzina. L’auto del gruppo Chery ha un design filante e futuristico, tanto che Omoda lo definisce scherzosamente un design in stile Star Trek. Un SUV crossover lungo 4,40 metri.

La Omoda 5 EV nasce sulla piattaforma multienergia T1X ed è spinta da un motore sincrono a magneti permanenti. Il propulsore sviluppa 150 kW (204 CV) di potenza massima e 340 Nm di coppia. La Omoda 5 EV raggiunge una velocità massima di 170 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi.

Il motore è alimentato da una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 62 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di circa 430 chilometri. La 5 EV ricarica a 80 kW o a 9,9 kW in corrente alternata. Servono quindi circa 30 minuti per ricaricare dal 30 all’80%.

Gli interni della Omoda 5 EV

L’abitacolo è minimalista e dominato da una grande plancia che ingloba due display curvi: uno da 10,25” dedicato alla strumentazione e l’altro, da 12,3”, per la gestione del veicolo e delle funzioni multimediali. Le finiture sono buone e anche il design generale non è male. Le plastiche invece rimangono un po’ dure, “leggere” e scricchiolanti. I sedili sono abbastanza avvolgenti e hanno il poggiatesta integrato.

Nell’ampio tunnel centrale, leggermente rialzato trovano posto due bottiglie e ci sono anche un alloggiamento per la ricarica wireless dello smartphone e un vano porta oggetti.

Tecnologia di bordo

Omoda ha puntato molto sulla sicurezza a partire dalla struttura portante che impiega per il 78% acciaio altoresistenziale e ha zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva.

Lunghissima la lista delle tecnologie di sicurezza attiva: ABS con Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Brake Assist System (BAS) e Multi-Collision Brake System (MCB). Il pacchetto Advanced Driving Assist System comprende poi ben 16 sistemi di ausilio, tra cui: Cruise Control Adattivo con limitatore di velocità e Integrated Cruise Assist (ICA); mantenimento della carreggiata composto da Lane Departure Warning (LWD) e Lane Departure Prevention (LDP), il monitoraggio dell’angolo cieco Blind Spot Detection (BSD) e il controllo del livello di attenzione del conducente Driver Monitoring System (DMS).

Ci sono poi anche una serie di funzioni avanzate di aiuto nelle manovre: Lane Change Assist (LCA) che favorisce il cambio di corsia in fase di sorpasso e il Traffic Jam Assist (TJA) che assiste nella guida in colonna; l’Automatic Emergency Breaking, del Rear Cross Traffic Alert (RCTA) e del Rear Cross Traffic Breaking (RCTB) per evitare incidenti in fase di parcheggio.

La somma di tutta questa tecnologia è valsa all’Omoda 5 EV le 5 Stelle dall’ente indipendente per la sicurezza EuroNCAP.

Prezzo e allestimenti

La Omoda 5 EV arriverà in Italia entro fine anno e sarà disponibile nel colori: Total black con inserti cromati; Blu Santa Cecilia, con rifiniture beige; Blu di Prussia con tocchi arancioni. Il prezzo è ancora assolutamente indicativo, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 35.000 €.

Specifiche tecniche

Dimensioni (mm)​4400 x 1830 x 1588

Passo (mm)​2630

Altezza minima da terra (mm)​135

Volume del bagagliaio (litri)​380

Peso in ordine di marcia (kg)​1.710

Dimensione della batteria (kWh)​62

Potenza massima (kW)​150

Coppia massima (Nm)​340

Velocità massima (km/h)​170

Trazione ​anteriore

Sospensioni anteriori ​Indipendenti McPherson

Sospensioni posteriori​ Indipendenti multilink

Sistema frenante​ Dischi ventilati

Pneumatici e cerchi​215/60 R17 o 215/55 R18

Pneumatico di scorta​T125/80 R17Tipo di sterzo ​Servosterzo elettronico (EPS)

