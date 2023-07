Nuove cargo eBike Nilox. Le bici giuste per sostituire l’auto in città

Nilox presenta tre nuove eBike: tre cargo per soddisfare le diverse necessità di trasporto urbano. Prezzo contenuto e discreta qualità della componentistica fanno di queste eBike degne sostitute dell’auto di famiglia.

Non ci si può andare in gita al mare, ma tutto quello che si fa in città lo si può fare in sella a una bici cargo. Sono il futuro della mobilità urbana, perché consentono di spostarsi rapidamente (più che in auto), di parcheggiare ovunque e all’occorrenza di trasportare bambini e ogni tipo di carico, dalla borsa della palestra alla maxi spesa settimanale.

Il problema qual’è? Come per le auto elettriche, spesso la transizione è frenata dai costi dei mezzi. Le eCargo infatti sono molto più costose delle altre eBike e quindi hanno un mercato più ridotto nonostante i numeri siano in enorme crescita in tutt’Europa. Per questo Nilox, fedele alla propria politica, ha creato una linea di Cargo che offrono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Nilox C1 – Cargo Light

In ordine di capacità di carico, la C1 – Cargo Light è la più piccola. Le dimensioni sono quelle di una normale bicicletta, ma è in grado di caricare 40 kg suddivisi nei due portapacchi, uno anteriore da 15 kg e uno posteriore da 25 kg. Per fissare il carico ci sono fasce elastiche che ne aumentano la stabilità.

La C1 è spinta da un motore Brushless posteriore BAFANG da 36 V con sensore di coppia. È alimentato da una batteria da 360 Wh (36 V – 10 Ah). L’autonomia dichiarata è di 55 km. Monta un con cambio SHIMANO a 6 velocità. L’anima della C1 è un solido telaio in acciaio capace di sostenere fino a 120 kg di peso. Sulle ruote da 27.5” sono installati freni a disco. Completano la dotazione luci LED, display e un robusto cavalletto laterale. Il prezzo è 1.699,95 euro.

Nilox C2 – Cargo Mid

È la più eclettica della gamma, l’eBike che coniuga capacità di trasporto e dimensioni contenute. Il telaio in alluminio è leggermente più lungo di una normale eBike e le ruote sono più piccole, da 24″. Questo permette di abbassare il baricentro e garantire stabilità e agilità. Può portare carichi fino a 15 kg sul portapacchi anteriore e fino a 50 kg in quello posteriore. La C2 è spinta da un motore BAFANG M400 da 36 V con una coppia da 80 Nm. La batteria al litio removibile è da 36 V 13 Ah (468 Wh) e garantisce un’autonomia dichiarata di 60 km. La Cargo Mid è dotata di freni anteriori e posteriori a disco idraulici SHIMANO MT200 e di cavalletto laterale. Il prezzo è 2.699,95 euro.

Nilox C3 – Cargo Long

È una long tail a tutti gli effetti, in grado di trasportare fino a 180 kg. Il telaio in alluminio è dotato di forcella in carbonio e ha la classica configurazione con la ruota anteriore più grande, da 27″ e quella posteriore molto più piccola, da 20″. Anche in questo caso l’obiettivo è mantenere il baricentro il più basso possibile. Una eBike pensata per la famiglia, dove possono essere caricati comodamente anche due bambini. Adotta un motore BAFANG da 36 V installato sulla ruota posteriore e un cambio SHIMANO Altus a 8 velocità. La batteria removibile al litio da 36 V 10 Ah (360 Wh) ha un’autonomia dichiarata di 50 km. La C3 è dotata di ampio cavalletto centrale (che non sarebbe stato male anche sulla C2). Il prezzo è 2.799,95 euro.

