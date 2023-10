Non emoziona, l’auto elettrica è un bluff

Non ha emozione, non ha storia e non ha un’anima, per di più costa troppo e ha poca autonomia: Fabrizio boccia senza appello l’auto elettrica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Non emoziona, non ha un’anima, costa troppo e ha poca autonomia

“Costano troppo, poca autonomia, quindi poco affidabili, costosa l’elettricità per la ricarica, batterie costose e poco durature. Elettrico non meno inquinante di un diesel moderno, che ha una grande autonomia e quindi libertà di movimento. Con questa costosa tecnologia l’elettrico è destinato a fallire. Non ha portato benefici, se non a chi era già ricco…Motori termici puliti e ad alta tecnologia tutta la vita… Smettete di raccontare balle e interpretate i dati reali. L’Italia non è un paese di ricchi, se vuoi che siano solo i ricchi ad avere l’auto, allora l’auto elettrica è giusta. Per il resto è solo un bluff. Neppure i dati sull’inquinamento la possono sostenere. Ah, importantissimo: non emoziona l’auto elettrica, non ha una storia, un’anima. Non ha l’arte e la creatività di tutti quegli incredibili artigiani che hanno creato il mito. No emotin no party...non vendi“. Fabrizio Petrini

Una sfilza di luoghi comuni che fanno presa sugli italiani

Risposta. Dobbiamo essere grati a Fabrizio: in poche righe è riuscito a condensare tutti i luoghi comuni di cui si cibano gli italiani quando si trovano di fronte a una novità tecnologica. Invece di documentarsi, di capire quali opportunità si aprono, si chiude la porta cibandosi delle sciocchezze che circolano in rete. Per esempio: come fai a dire a chi guida una Tesla Model 3 LR che accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi che l’elettrico non dà emozioni? Come puoi sostenere che l’elettrico non inquina meno del diesel, quando centinaia di test indipendenti hanno stabilità che invece le EV sono molto più virtuose? Poi, certo, ci sono aspetti sui quali bisogna migliorare e noi lo rimarchiamo tutti i giorni. Bisogna ridurre i prezzi e mettere in gamma meno Suv costosi e più citycar dal costo abbordabile. Così come bisogna contenere i costi della ricarica. Ma di qui a dire “motori termici tutta la vita” ce ne corre. Significa condannare l’industria italiana a un ruolo marginale in un mondo sempre più orientato verso l’elettrico.