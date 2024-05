Anno : dicembre 2018

: dicembre 2018 Km : 27.000

: 27.000 Check batteria: n.d.

n.d. Prezzo: 16.500 euro

Nissan Leaf Tekna 40 KW vendesi. L’auto, proposta da Massimo, dal dicembre 2018 ha percorso in tutto 27 mila km e ha una batteria da 40 kW. Per le vostre proposte (di cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it

Ecco come Massimo descrive l’auto: “Vi chiedo di pubblicare il mio annuncio di vendita per la Nissan Leaf Tekna 40 kWh, immatricolata il 27/12/2018 con soli 27.000 km. La vettura è sempre stata ricaricata in garage (presa Schuko). Non ho la certificazione della batteria ,ma il computer di bordo la dà al 100%. Ho acquistato la vettura da concessionaria Nissan (loro auto dimostrativa) nel 2021 con 2.900km percorsi (tutto dimostrabile). La vettura è in buone condizioni generali sia esterne che interne (interne ottime) come si evidenzia dalle foto che allego. Il prezzo richiesto è di 16.500 euro. Cerco di vendere l’auto per acquistare un modello con maggiore autonomia (per poter affrontare anche viaggi autostradali) e sistema di ricarica più efficiente e fruibile. Grazie“. Per contatti: maxrus61@libero.it oppure info@vaielettrico.it